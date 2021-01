Por qué las eléctricas están contentas con este Gobierno pese a Podemos

En algún cajón del Ministerio de Transición Ecológica acumulan polvo, desde hace meses, 'papers' y propuestas para reformar el mercado eléctrico. Una de ellas está bien armada desde el punto de vista técnico y fue redactada e impresa en la sede socialista de Ferraz. Que alguna de esas recomendaciones cobre vida o acabe archivada en una estantería ministerial dependerá de la voluntad de Teresa Ribera. Y lo que haga la ministra determinará, a su vez, la cuantía del recibo de la luz y el grosor del beneficio de las eléctricas.

No es fácil pronosticar por qué senda transitará Ribera para poner orden en un negocio plagado de reglas opacas, de parches regulatorios y de lobbies poderosos. "La ministra no da explicaciones ni excusas,sólo órdenes", asegura un alto directivo que ha lidiado con ella. Nadie estaría hablando ahora del mercado eléctrico si una diabólica conjunción de elementos no hubiera colado la noticia en los telediarios. La suma de una elevada demanda -por las bajas temperaturas- y una fuerte subida del gas y de los derechos de emisión de CO2 explican por qué se ha encarecido tanto la luz.

No es la primera vez que sucede. En el pasado hay otros ejemplos de 'escaladas' similares que alimentaron -como ahora- editoriales, tertulias y ataques incendiarios en las redes. En 2001, una helada monumental obligó a Red Eléctrica a aplicar cortes selectivos para evitar un apagón a escala nacional. Y en 2013, otra subida repentina hizo que el entonces ministro José Manuel Soriaacusara directamente a las empresas de manipular los precios.

La suerte -para el Gobierno de turno y las compañías conformes con el marco actual- es que el debate siempre se desvanece cuando los precios vuelven a su cauce. Y es ahí, en esa 'normalidad', donde muchos expertos sitúan el epicentro del problema. “El frio es sólo una 'prueba de esfuerzo' que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad crónica”, escribía esta semana el presidente de Economistas frente a la Crisis, Jorge Fabra. El ex presidente de Red Eléctrica lleva años denunciando que las grandes compañías están sobre retribuidas: “Estamos ante un problema mucho más grave: un mercado ineficiente incapaz de revelar los costes”.

El debate sobre las deficiencias del mercado eléctrico se calienta cuando la luz sube y se desvanece cuando los precios caen

Este mercado de la discordia se denomina 'pool'. A grandes rasgos, es el parqué donde las empresas compran y venden su producción de electricidad. Un complejo proceso de casación de la oferta y la demanda sirve para fijar cada día los precios que cobran las eléctricas (y a la vez, lo que pagan los consumidores sujetos a la tarifa regulada). En el 'pool' tienen prioridad de entrada las energías de menor coste (como la eólica). Sin embargo, al tratarse de un mercado marginalista, la fuente que determina el precio final es la que permite en último término cubrir la demanda. En casos como el de este enero, el gas caro ha tenido que suplir la ausencia de energías más baratas (como las renovables).

Los expertos más críticos atacan este sistema por distintas vías. Sin ir más lejos, recuerdan que lo sucedido estos días demuestra cómo el mercado castiga el bolsillo de familias y empresas, mientras aumenta los beneficios de algunas eléctricas. Frente a estas acusaciones, los empresarios del kilovatio alegan que más de la mitad del recibo (un 53%) corresponde a impuestos y cargas que nada tienen que ver con el coste de la energía. Y aseguran que los consumidores se benefician del sistema habitualmente, puesto que las renovables tiene cada vez tienen peso en la fijación de los precios.

Un ex alto directivo del sector eléctrico rebate este argumento. “En realidad, el descenso de precios de los últimos años no se debe tanto a las renovables como a la bajada del gas. El actual mercado desincentiva que las renovables contribuyan a bajar los precios y a la vez incrementa los beneficios de las eléctricas”. A su juicio, uno de los puntos débiles de este sistema consiste en que algunas compañías controlan un amplio abanico de fuentes (del gas a las renovables, pasando por la nuclear o la hidroeléctrica) y pueden introducirlas en el 'pool' aprovechando su complejidad y su cuestionable transparencia. La sospecha está sobre la mesa, pero lo cierto es que las autoridades de competencianunca han podido demostrar ninguna manipulación.

Además de las renovables, compañías como Iberdrola o Endesa están en el punto de mira desde hace años por los denominados "beneficios caídos del cielo". "La razón de por qué en España pagamos por la electricidad más de lo que debería ha de buscarse en la regulación, que paga a precio de gas la producida en centrales nucleares e hidroeléctricas", explicaba esta semana en un artículoNatalia Fabra, catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Expertos como ella consideran que ambas fuentes están claramente sobre retribuidas, ya que las inversiones para levantar las centrales están amortizadas. Un argumento que las eléctricas, una vez más, niegan categóricamente.

Una reforma en profundidad del mercado lanzaría a los inversores la idea de que en España todo está en revisión. No podemos tomar decisiones precipitadas porque la luz haya subido mucho unos días"

Si hay tantos signos de que el mercado eléctrico encierra lagunas, ¿por qué no se audita? Algunos gobiernos lo han intentado. En 2004, el ministro José Montilla hizo un buen conato -con nulo éxito- al encargar una profunda auditoría a José Ignacio Pérez Arriaga, todo un 'sabio' del sector. Otros optaron por sacar la artillería, como José Manuel Soria, que no logró demostrar nada. Pero el intento más sólido -y en eso coinciden varias fuentes consultadas- lo hizo el antecesor de Ribera, Álvaro Nadal.

"La política energética la hace el Gobierno y no las empresas. Hay menos hueco para las energías tradicionales, pero la transición hacía las fuentes más limpias que vamos a llevar a cabo se hará de manera ordenada y no al arbitrio de decisiones corporativas”, aseguraba el ministro del PP en febrero de 2018, en una de las muchas declaraciones que tanto escocieron a las eléctricas. Las compañías eran conscientes de que Nadal tenía ganas, de verdad, de poner orden en un sector tan controvertido.

Sólo tres meses después de aquellas palabras, la moción de censura se llevó por delante al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Nadal -y sus intenciones- pasaron a la historia. Y cuando Pedro Sánchez logró formar Gobierno, comenzó la 'era Ribera'.

La ministra de Transición Ecológica sabe tanto o más que Nadal (lo demuestra su currículo envidiable). Pero su visión a está a años luz y se alinea en cierto modo con las empresas eléctricas, que han sabido reorientar su negocio hacia un futuro cada vez más 'verde'. El auténtico pionero es Ignacio Sánchez Galán. Gracias a su apuesta temprana por las renovables, Iberdrola se ha convertido en un gigante capaz de competir con Inditex por el primer puesto del Ibex.

“El eléctrico es un sector al que cualquier gobierno necesita, porque en algún momento le va a tener que pedir favores”

Entre los expertos y empresarios consultados por Vozpópuli hay quienes que opinan que no es el momento de tocar los cimientos del mercado eléctrico. Otros aseguran que Teresa Ribera no se atrevería aunque lo deseara.

“Una reforma en profundidad del mercado lanzaría ahora la idea de que en España todo está en revisión. Y podría alterar los planes de quienes quieren invertir en nuestro país con horizontes muy largos, de hasta 25 años. Además, provocaría guerras judiciales y arbitrajes. No podemos tomar decisiones precipitadas porque la luz haya subido mucho unos días”, explica un empresario con gran experiencia en el sector. Una parte importante de los fondos europeos que Pedro Sánchez ha logrado rascar a la UE (140.000 millones) irán a parar a proyectos de innovación y transición energética. Un pastel, a juicio de algunos, demasiado jugoso como para emitir señales de incertidumbre regulatoria.

"La ola de frío pasará, la demanda se normalizará, la oferta de fotovoltaica en los dos próximos años estallará y los precios de la luz seguirán cayendo gracias al mercado y a la tecnología", reflexionaba este viernes el economista José Carlos Díezen una tribuna en 'El País'.

Luego están quienes opinan que Ribera nunca entrará en un 'cuerpo a cuerpo' contra las eléctricas. “Es un sector al que cualquier gobierno necesita, porque en algún momento le va a tener que pedir favores”, confiesa un ex alto cargo de la Administración. Se refiere a la alta política que se negocia en el subsuelo, la que sólo conocen quienes se han sentado en un Consejo de Ministros o en la sala de mandos de La Moncloa. “Las eléctricas tienen poder decisión sobre asuntos muy sensibles. Lo hemos vivido con las comarcas mineras o cuando han tenido problemas industrias de las que dependen provincias enteras. Además, algunas compañías gozan de gran influencia internacional, son una plataforma para los intereses españoles”.

Ribera sabe, de sobra, las recetas que puede aplicar en el negocio eléctrico. Y sabe qué se cuece en la CNMC: su marido es el vocal encargado de las ponencias en materia energética

Teresa Ribera sabe, de sobra, las recetas que puede aplicar en el negocio eléctrico. El informe que elaboró el grupo de expertos energéticos del PSOE contiene medidas concretas que afectan a la formación de los precios, según explica uno de sus autores a este diario. La ministra también conoce la visión de las empresas -en teoría- más independientes del mercado: Red Eléctrica, comandada por la ex ministra socialista Beatriz Corredor; y OMIE, el operador del sistema que dirige Carmen Becerril. Y, por supuesto, tiene claro qué se cuece en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Su marido, Mariano Bacigalupo, es el vocal encargado de las ponencias en materia energética.

Los expertos consultados creen que la ministra no removerá el 'pool' y si toma alguna medida sobre las energías hidráulica y nuclear siempre será por la vía fiscal. Paralelamente, sacará adelante el fondo para sufragar las subvenciones a las renovables, a costa de las arcas de petroleras y gasistas. Queda totalmente descartada la creación de una comercializadora pública como pide el ministro Alberto Garzón; y, por supuesto, la nacionalización de cualquier empresa del sector, el deseo más peronista de Pablo Iglesias.

Teresa Ribera se ha alzado como un muro sólido frente a cualquier tentativa populista. Este hecho, en sí mismo, basta para que los empresarios del kilovatio duerman tranquilos, pese a Podemos.