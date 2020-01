El baile político provoca un desplome en el registro de patentes y creación de empresas

El baile político tiene su precio. Las dos elecciones generales celebradas en España y el continúo ruido que ha llegado desde Cataluñahan tenido un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. La caída en la creación de las empresas o la bajada en las patentes registras son algunos de los primeros datos anuales que han salido a flote y que evidencian este escenario.

Según los datos provisionales facilitados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, las solicitudes de patentes nacionales han caído el último año un 14% con respecto a 2018, pasando de 1.578 a los 1.356 con las que cierra el año. Por su parte, las concesiones de patentes retroceden en mayor medida de 1.698 a 1.206, un 29% menos.

"Se ha producido un estancamiento en este número de registros", explica Carmen González, directora de Marcas de PONS IP. "Un escenario que se justifica también por la ralentización que está viviendo la economía y por una mayor tendencia en el registro de marcas en la Unión Europea por el incremento en la exportación. Además, hay que tener en cuenta que la digitalización hace que pequeñas marcas apuesten por patentarse en el mercado europeo por las puertas que se les abre", añade la experta.

Menos empresas, más grandes

Se crearon menos marcas, y también menos empresas en 2019. Según el último dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de noviembre de 2019, la creación de sociedades mercantiles se situó en 7.331, un 8% menos que en el mismo mes de 2018. Un dato que en los cuatro años anteriores había crecido entre el 3,2 y el 10,7%.

No obstante, el capital suscrito para la constitución de estas sociedades se ha elevado hasta los 320 millones de euros, lo que supone un incremento anual del 4,9%. Menos empresas, pero más grandes. Por otro lado, el dato de noviembre de 2019 apunta a que se han producido ampliaciones de capital en 2.345 sociedades mercantiles, un 8% menos que en el mismo mes de 2018.

Preocupación por el futuro

La incertidumbre ha sido el término más utilizado por empresarios e inversores. Y parece que no desaparecerá en 2020. La inestabilidad política se sitúa como el principal riesgo para las inversiones en España para este año, según la encuesta “Spain as an Investment Opportunity” de la consultora Kreab. El 83% de los inversores encuestados destaca la inestabilidad política como una de las mayores preocupaciones, seguida de la situación en Cataluña, que se posiciona como el segundo mayor riesgo (43,33%) a la hora de asignar capital a nuestro país.

A pesar de su preocupación por la situación política, el 85,71% de los encuestados recomendaría invertir en España y le otorgan a nuestro país una nota media de ocho sobre 10 como destino de inversión. Así, más de la mitad de los inversores consultados (el 60,71%) aumentó su volumen de inversión en España a lo largo de 2019, mientras que el 28,57% lo mantuvo igual y el 10,71% lo redujo. De cara a 2020, el 44,45% de los inversores prevé aumentar sus inversiones en nuestro país, el 29,63% dice que las mantendrá al mismo nivel y el 14,82% planea reducirlas.