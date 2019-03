El escándalo de la expropiación del Recreativo de Huelva, decidida en 2016 por el Ayuntamiento (PSOE), con el apoyo de PP y Ciudadanos, puede dar un vuelco a la política onubense. "Vox va a arrasar en Huelva", comentan fuentes cercanas al equipo de fútbol y a la política de la provincia.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz Santana, declara este martes como testigo en el Juzgado Contencioso Administrativo número uno de Huelva, por la demanda presentada por Pablo Comas-Mata, presidente del Recreativo de Huelva entre los años 2012 y 2016, contra el Ayuntamiento de la ciudad.

Comas-Mata exige la nulidad de la expropiación y la devolución del equipo, así como una indemnización. El resultado del proceso puede dejar a los representantes del PSOE en Huelva, y también del PP y Ciudadanos, ante un ridículo monumental y que los aficionados se lo cobren en las urnas.

"El Recre siempre ha puesto y quitado alcaldes", dice Jesús Amador, líder de Podemos en Huelva

"El Recre siempre ha puesto y quitado alcaldes", comenta Jesús Amador, líder de Podemos en Huelva. "Cuando se nos presentó la posibilidad de la expropiación del club no vimos que hubiera razones legales para ello, nos pareció raro desde un principio", dice. "Vox recoge descontentos, y lo que nos llega ahora es que hay mucho descontento con el PSOE y lo ocurrido con el Recre", añade.

"Prácticamente me vi obligado a votar a favor de la expropiación", recuerda Ruperto Gallardo, líder entonces de Ciudadanos en Huelva y que para las próximas elecciones se presentará con un partido independiente, Creo en Huelva. "Es complicado valorar ahora qué efecto va a tener la judicialización del caso, si le quitan la razón al alcalde lo mismo se ve como una cruzada contra él", considera.

Expropiación y querella

El Ayuntamiento de Huelva decidió, en junio de 2016, expropiar el Recreativo a Comas-Mata, empresario que lo había adquirido en 2012, cuando el equipo se encontraba en concurso de acreedores.

Bajo la presidencia de Pablo Comas-Mata, el equipo rozó el ascenso a Primera División en la temporada 2013-2014, pero no pudo dejar atrás reclamaciones de pagos de Hacienda, y volvió a sumergirse en una situación crítica.

"Me han llegado a caer pelotas de golf a mi casa con el mensaje de que me iban a matar", recuerda Comas-Mata

En 2015 el Recreativo bajó a Segunda B y las cuentas del equipo amenazaban con la liquidación. Para evitarlo, Comas-Mata consiguió que el 'Recre' fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Esa misma declaración de BIC sirvió para que Gabriel Cruz Santana (PSOE), elegido alcalde de Huelva en las elecciones de 2015, pudiera expropiar el club -algo inédito en el negocio mundial del fútbol, quizá en Venezuela- atendiendo a que se trataba de un bien público.

Además de ser expropiado, Comas-Mata sufrió la presentación de una querella criminal impulsada por un grupo de aficionados que fue admitida a trámite y en la que Fiscalía llegó a pedir 18 años de cárcel y 9 millones de euros de indemnización contra él, por administración desleal y falseamiento de cuentas.

El pasado año la Audiencia Provincial condenó a tres años de cárcel por un delito de administración desleal y otro de falseamiento de cuentas sociales a Comas-Mata durante su gestión en el club onubense. El expresidente del Recreativo recurrió la sentencia.

Los dirigentes del PSOE y del PP en Huelva contaban con que el proceso abierto contra Comas-Mata siguiera vivo a la hora de juzgar la expropiación. Pero la pasada semana, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, absolvió prácticamente de todos los cargos al expresidente del Huelva.

Amenazas de muerte

"Me han llegado a caer pelotas de golf en mi casa con el mensaje de que me iban a matar", recuerda Comas-Mata, que posee un vivienda en Huelva en un complejo con campo de golf. "He perdido 55 kilos de peso, negocios, durante tres años se me ha masacrado", lamenta. "La querella ha afectado a mi familia, a mis dos hijos... Me ha jodido", dice.

El Ayuntamiento de Huelva ha dedicado el 10% de su presupuesto anual al Recreativo

Pero ahora, con la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía bajo el brazo, Comas-Mata se ve con fuerzas para recuperar el club. "He sufrido mucho en los últimos tres años y ahora es el momento de cobrarlo", comenta.

Además de las dudas que suscitan la expropiación del Recreativo decidida por el Ayuntamiento, las ayudas públicas que la ciudad ha destinado al equipo de fútbol también se cuestionan ahora.

"El Ayuntamiento de Huelva ha destinado el 10% de su presupuesto anual, 14 millones de euros, al Recreativo de Huelva", subraya Jesús Amador, el líder de Podemos en Huelva. "Una empresa pública tiene que estar sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público, habría que ver como afecta la sentencia de la expropiación a todo esto", advierte.