“Restaurar la solidez de las finanzas públicas eliminando el déficit y reduciendo la deuda, reducir los impuestos, liberalizar los mercados y servicios y reformar "el llamado Estado del Bienestar, eliminando el de los políticos", son los cuatro ejes del programa económico de Vox, del que informa este sábado Expansión.

La reducción del gasto público, con un ajuste de hasta 24.000 millones de euros, sumada una bajada de impuestos, fundamentalmente en el IRPF y en Sociedades, además de la supresión del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, son las medidas centrales que plantea el partido de Santiago Abascal.

Del ajuste al gasto público, 16.236 millones de euros procederían de un ajuste del gasto de la Administración Central del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social, mientras que los 8.000 millones restantes provendrían de las comunidades autónomas y ayuntamientos. El objetivo es reducir el peso del Estado en la economía y en la sociedad hasta acercarle a una participación del gasto y de los impuestos en el PIB no superior al 35%.

Impuestos, pensiones y Cupo vasco

Vox plantea una bajada del IRPF, de forma que el impuesto quede reducido, en la tarifa estatal, de los actuales cinco tramos a sólo dos, esto es, un tipo generalizado del 22% para rentas hasta 60.000 euros, y luego, un tipo del 30%. Ahora el tipo máximo en la tarifa estatal es del 45%.

En el Impuesto sobre Sociedades, Vox propone una rebaja del tipo nominal en una primera fase hasta el 22% (ahora, en el 25%), para llegar a reducirlo al 12,5%.

En materia de pensiones, apuestan por un sistema de capitalización, similar al de Reino Unido, en el que el trabajador está obligado a depositar contribuciones en una cuenta personal residenciada en unas entidades creadas con este fin. Estas contribuciones han de representar el 50% del total; el otro 50% continuaría siendo el sistema de reparto clásico. Los mayores de 45 se mantendrían en el sistema de reparto; los trabajadores de entre 25 y 45 años podrían elegir, y los menores de 25 se incorporarían directamente al nuevo modelo.

En clave autonómica, el partido demanda un mecanismo "estable y transparente" para el cálculo del Cupo Vasco y el Concierto Navarro, para lo que se valorarán las competencias estatales no transferidas y que no se puedan recuperar y los cálculos del ajuste del IVA que no se correspondan con la realidad. El partido calcula que la revisión del Cupo, junto con otras medidas de reducción del gasto, aporte 2.500 millones.

Otras medidas

El partido propone una "Ley de huelga moderna", ya que considera que el régimen vigente ha mostrado su "inadecuación". También cree "imprescindible" la privatización de todas las televisiones autonómicas y locales "que más que servicio público aportan un arma de difusión ideológica (véase los ejemplos de TV3 o Canal Sur)" o llevar a cabo, cuando lo anterior no sea posible, el cierre de la televisión.

Vox a su vez plantea eliminar ayudas y subvenciones a partidos políticos, organizaciones sindicales y patronales, atenuar el gasto por comicios electorales y racionalizar el en mantenimiento de organismos autónomos y Seguridad Social.

Reducciones sociales

También apunta a reducir los costes laborales no salariales, recortando de forma escalonada las cuotas a la Seguridad Social hasta la media existente en la UE. Consideran que esta iniciativa reduciría la cuña fiscal.

En materia de energía, Vox aboga por el mantenimiento de las centrales económicamente rentables y que ninguna extensión suponga inversiones importantes. Se apuesta, sí, por fuertes inversiones en tecnologías renovables competitivas (fotovoltaica y eólica).

En materia social, se limitan a prometer la supresión de gastos adicionales de organismos estatales y de subvenciones al transporte, cursos de formación, violencia de género, asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares, entre otros. Proponen implementar el copago para inmigrantes con residencia inferior a cinco años.