La batería de medidas que el Gobierno pretende aprobar semanas antes de las elecciones generales convocadas para el próximo 28 de abril está generando inquietud entre la clase empresarial española.

Patronales, asociaciones, empresas que negocian convenios colectivos, fondos de inversión, autónomos... todos ellos asisten perplejos ante anuncios de supuestas reformas laborales o medidas que afectan a su actividad y que un día están sobre la mesa y al siguiente han desaparecido. O anuncios de reales decretos que se aprobarán en los próximos días y que pudieran ser tumbados por la Diputación Permanente o por el próximo Gobierno.

"Estamos dispuestos a hablar, pero lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es entrar en un periodo electoral o en elecciones", advierte el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "No es muy serio", dijo, que ahora, cuando se han convocado elecciones, se quiera recurrir por parte del Gobierno a decretos sobre asuntos que "no son urgentes".

"No puede ser que en cada legislatura se apruebe una traba nueva", lamenta la mayor asociación de autónomos

La preocupación se extiende al colectivo de trabajadores autónomos, que afirman ser de los más afectados por los decretos que quiere aprobar este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez.

Lorenzo Amor, presidente deATA (la asociación mayoritaria de trabajadores por cuenta propia), subraya, en declaraciones a Vozpópuli, que no comparten con el Gobierno ni el contenido ni las formas de estas medidas.

"Por mucho que quieran defender la capacidad constitucional de aprobarlo por real decreto-ley, no hay ni extrema ni urgente necesidad. Pueden ser medidas necesarias (como las que legislan en materia de igualdad), pero no vemos la urgencia de aprobarlas por real decreto", apunta.