La rocambolesca historia de los ‘bitcoins’ que afirman ser los nuevos dueños del Elche

La noticia no tiene nada de inocentada. Aunque muchos hayan intentado vincularlo. El pasado miércoles 26 de diciembre por la noche, con la resaca de Navidad todavía coleando, la empresa holandesa Libereum anunciaba en su web y redes sociales la compra de un histórico equipo de fútbol español, el Elche CF. Por su parte, el conocido equipo ilicitano no mencionaba en ninguno de sus canales oficiales esta operación.

Un escenario que, cuanto menos, resultaba extraño. Por ello, este medio decidía ponerse en contacto con el club, mientras investigaba quién era Libereum. Las fechas dificultaban el contacto con un portavoz del Elche, por lo tanto, llegaba más información a primera por parte de la compañía holandesa.

Libereum se presentaba como una empresa dedicada al sector de las criptomonedas, la familia de los conocidos 'bitcoins', y estaba registrada en la Cámara de Comercio holandesa con fecha del 14 de junio de 2018. Su modelo de negocio consiste en 'forjar' una moneda virtual llamada 'liber' y poder introducir esta divisa dentro de la industria del fútbol.

Uno de los primeros pasos para poner en marcha esta joven empresa era comprar equipos de "las principales divisiones de Europa". Y el Elche era el primero, un equipo que había descendido en 2015 de primera división por sus problemas económicos, y que sigue viviendo dificultades. Una operación que ya empezaban a replicar los medios internacionales especializados en criptomonedas.

Following the announcement of acquiring Elche CF by Libereum, here are some more details.https://t.co/OA9dLubjbq@libereum$liber@Elche_EN#football