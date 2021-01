El Corte Inglés se adelanta a sus rebajas oficiales con una campaña agresiva de descuentos

El Corte Inglés continúa sumido en sus semanas de descuentos fuera de la fecha oficial de rebajas, que comienza el día 7. La compañía de grandes almacenes ha puesto en marcha estos días la campaña 'Feliz 2021', bajo la cual está ofertando productos con hasta el 40% de rebaja en todas las categorías.

Relojería, calzado deportivo, belleza, hogar o informática están incluidas en las ofertas que ofrece la empresa, que trata de atraer clientes en unos meses que serán definitorios para tratar de salvar el ejercicio. No en vano, la campaña navideña supone para el comercio buena parte de su facturación anual, algo que, tras meses con la persiana bajada, se convierte en el salvavidas al que se aferran.

Los descuentos puestos en marcha por El Corte Inglés, del 26 de diciembre al 5 de enero, forman parte de una promoción que la compañía viene lanzando en los últimos años, aprovechando la liberalización del periodo de rebajas, pero que en este ejercicio cobra especial importancia. "La campaña no es nueva, aunque sí hay quizá mayor descuento por el stock tan grande que tiene la empresa", cuentan fuentes conocedoras de las promociones.

No es este el único gancho que la empresa que dirige Marta Álvarez está utilizando estos días para atraer clientes. Así, del 1 al 5 de enero regalará el 15% de las compras que se realicen juguetes para utilizarlo en rebajas -en moda y zapatería infantil-; por otro lado, a mediados de diciembre puso en marcha los "Días Plus", con ofertas para los clientes que tuvieran contratado El Corte Inglés Plus, su tarifa plana de envíos para compras online.

Una Navidad determinante

Pese a que la empresa no ha contratado nuevo personal para hacer frente a la campaña navideña por primera vez en su historia, en los últimos meses está ofreciendo grandes descuentos con los que dar salida a productos y dividir los picos de su facturación en estos meses. No en vano, fue de las primeras compañías que animó a sus clientes a adelantar sus compras de Navidad, alegando la necesidad de evitar aglomeraciones.

Con todo, el gigante de los grandes almacenes se resiste a diluir el efecto de sus conocidas rebajas, por lo que esperará al día 7 para dar el pistoletazo de salida oficial a las mismas, en un momento en el que previsiblemente las restricciones al comercio sean mayores que estos días en varias comunidades.

De momento, los empleados de la compañía ya han recibido las indicaciones por las que, si la legislación autonómica lo permite, el 5 de enero cerrarán al público los centros de forma generalizada a las 22 horas, para preparar la campaña de rebajas oficial.