Egipto torpedea el plan de Naturgy para esquivar su deuda de 1.700 millones

Egipto no se lo va a poner fácil a Unión Fenosa Gas (UFG) en la ejecución del laudo de 1.700 por la planta de Damietta. Hace unas semanas, UFG, participada al 50% por Naturgy y por la italiana ENI, logró que un juez norteamericano le concediese el llamado ‘discovery’ que le permite tener acceso a pruebas y documentos que facilitarán la ejecución del laudo arbitral contra el país africano.

UFG presentó dos solicitudes de 'discovery', una contra la entidad financiera The Bank of New York Mellon Corporation y otra contra la cámara de compensación norteamericana The Depository Trust Company, como adelantó este periódico. Tras obtener la autorización del juez, nueva documentación consultada por Vozpópuli desvela que Egipto ha presentado recientemente un escrito en el que se opone a que Naturgy y su socio italiano tengan acceso a la información procedente del 'discovery'.

En concreto, el país africano, que está asesorado por los despachos Dechertt y Cleary Gottieb, ha pedido al juez que anule su decisión con respecto al 'discovery' de The Depository Trust Company alegando que no se cumplen los criterios necesarios para solicitarlo. Una consideración que Naturgy ha preferido no valorar ante la consulta de este medio.

El pasado 23 de abril, la energética que preside Francisco Reynés comunicaba a la CNMV que su acuerdo con Egipto había "decaído" o, lo que es lo mismo, se había roto. Egipto no había pagado la deuda pendiente con Naturgy en el plazo establecido. Desde el mercado apuntaban a la crisis del coronavirus como el principal causante de que los técnicos no pudiesen viajar a Damietta para revisar las instalaciones antes del pago. Pero, lo único cierto, es que el plazo venció, la deuda sigue en pie y la compañía española debe sacar ahora su 'as en la manga'.

El plan B

En 2018, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, falló a favor de UFG y condenó a Egipto a compensarles con más de 1.700 millones de euros por interrumpir de forma unilateral el suministro de gas natural a la citada planta escudándose en la explosión de la Primavera Árabe.

Tras este pronunciamiento favorable, Naturgy y ENI iniciaron los trámites para homologar el laudo en Reino Unido y en Estados Unidos, de forma que sea reconocido en estas jurisdicciones con el mismo peso que una sentencia dictada por sus tribunales.

Es habitual que los laudos contra Estados soberanos se intenten ejecutar en EEUU por la creencia de que ahí los Estados tienen bienes susceptibles de embargo y las autoridades americanas no van a interferir en la ejecución.