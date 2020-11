Una firma neoyorquina espera que el golfista vasco Jon Rahm gane 170 millones en 24 años

Duff & Phelps, una consultora multinacional con sede en Nueva York surgida tras el crack del 29 y especializada entre otras áreas en el negocio del golf, ha puesto cifra al potencial de Jon Rahm Rodríguez (26), el bilbaíno que sobresale en estos momentos como uno de los grandes animadores del actual Másters de Augusta.

La consultora estadounidense sigue un método en el que se analizan las actuaciones recientes de cada golfista y su potencial en términos de patrocinio al hilo de esos resultados, partiendo de la base de que el jugador se retirará a la edad de 50 años. El 65% de los ingresos previstos corresponde a patrocinios. Según la misma firma, el golf reportaría 2.300 millones de euros a todo el actual circuito, de los que 2.100 irían a golfistas estadounidenses.

De acuerdo al estudio, Rahm emerge con una fortuna potencial de 170 millones en los próximos 24 años, la cuarta mayor fortuna potencial del circuito en estos momentos, aunque lejos de las cifras que se asignan a deportistas como el norirlandés Rory Mcllroy o el estadounidense Tiger Woods.

Woods, en concreto, tiene 44 años y, según Duff & Phelps, sería capaz de ingresar esos mismos 170 millones antes de retirarse, esto es, 28 millones de euros al año. Mcllroy, con 31 años, ganaría 250 millones en 19 años, unos 13 millones anuales.

Por encima de Rahm también aparece el norteamericano ex 'número uno' del mundo y tercero en el ranking Justin Thomas, que con 27 años apunta a una fortuna de 200 millones de euros (unos 7,5 millones anuales). Dustin Johnson, actual 'número uno' del mundo con 36 años, apunta a 150 millones, unos diez millones anuales hasta sus 50.

Frente a ellos, la firma americana prevé que Rahm, actual 'número dos' del mundo, genere unos siete millones anuales hasta alcanzar los 50 años. Es aún así, junto a Mcllroy, el único golfista no estadounidense en el top ten de los más 'valiosos'.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasterspic.twitter.com/rtefAN5XtH