Así está el Edificio España por dentro a un mes de abrir sus puertas al público

El legendario Edificio España abrirá sus puertas de nuevo en julio de la mano de la cadena hotelera Riu. Su plan desde que compró el edificio a Baraka en junio de 2017 era tenerlo listo en el verano de 2019, y así será. Aunque actualmente está terminada al 80%, alrededor de 1.000 personas están trabajando para que el hotel ponga a disposición de los clientes todas sus habitaciones a mitad del mes de julio.

Para ese momento, desde la organización esperan una ocupación del 65%, que se irá incrementando hasta completarla en los meses de septiembre y octubre. "Las reservas que tenemos son de perfil congresual a largo plazo y empiezan a llegar las individuales", señalan.

Sin embargo, la zona comercial del edificio situada en la planta baja no abrirá sus puertas en julio, puesto que Riu traspasó los 15.000 m2 de espacio en bruto a la gestora española Corpfin Capital Real Estate y son ellos los que tienen que hacer las obras en su interior. "Va a estar en obras mientras el hotel esté operativo, pero no tienen una obra muy gruesa", explican. Además, aunque tienen espacios comunes, no es el caso del hall de entrada, pues los locales tendrán entradas independientes desde la calle.

La obra, desde que comenzó en octubre de 2017, ha sufrido alteraciones que parecían impedir cumplir este objetivo. En agosto de 2018, Baraka, sociedad del empresario Trinitario Casanova, presentó una demandaante los juzgados de Primera Instancia de Madrid contra la cadena, solicitando la paralización de las obras alegando que no se estaban realizando conforme al proyecto pactado y a los informes correspondientes.

Trinitario Casanova había comprado recientemente el Edificio España a la empresa china Delian Wanda por 272 millones de euros pero, ante la imposibilidad de afrontar el pago en varios plazos, optó por vendérselo a Riu. Tras la transacción, Baraka alegaba que le pertenecían los 15.000 metros cuadrados destinados a la zona comercial del inmueble y Riu se negaba a escriturarlos.

Dos meses después de la demanda, el 23 de noviembre, el Juzgado ordenó la suspensión inmediata de las obras del Edificio España. Y aunque sólo estuvieron paralizadas una semana, el litigio se ha alargado hasta principios de mayo, cuando finalmente la justicia ha fallado a favor de Riu. Ahora la hotelera estudiará demandar a Baraka por daños y perjuicios al entender que la única pretensión de la sociedad era entorpecer su actividad.

El hotel: 4 estrellas y 585 habitaciones

El establecimiento tiene 4 estrellas y un total de 585 habitaciones, así como 3.000 metros cuadrados de salas de eventos distribuidos en 17 estancias. Tiene una altura de 26 plantas y 117 metros de altura, aunque las habitaciones del hotel no comienzan hasta la planta seis. El Edificio España fue el primero en superar los cien metros de altura en Madrid tras su inauguración en 1953.

En las primeras plantas, se sitúan las salas de eventos, locales comerciales, comedores y buffets y el edificio alberga una sala magna de eventos con capacidad para cerca de 1.500 personas, lo que constituye el espacio más grande de este tipo que se puede encontrar en el centro de la capital.

En cuanto al precio del alojamiento, las habitaciones estandar van desde los 135 euros a los 250 euros en función de la temporada; mientras que las suites parten de los 250 euros y alcanzan los 1.500, en el caso de la suite presidencial. Además, disponen de habitaciones familiares donde caben hasta cuatro adultos.

En la última planta se encuentra el Skybar y el Rooftop, la joya del hotel, con una panorámica en 360 grados de la ciudad. Éste estará abierto a todo el público y tendrá una entrada independiente desde la calle y dos ascensores directos, añadidos a los seis que poseen para clientes.

Sin embargo, la piscina no estará aquí, como se pretendía inicialmente, por problemas de viabilidad. "No era segura", ha afirmado la jefa de obra. La piscina se ubica entonces en la planta 20, en una terraza intermedia a la que dan algunas habitaciones. A ella sólo podrán acceder los clientes o los invitados a eventos.

Finalmente, se mantendrá la fachada, un aspecto fundamental tras el enfrentamiento del Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, y Delian Wanda, que pretendía reducirla a escombros y volverla a construir. Los impedimentos de la Comisión Local de Patrimonio Histórico para hacerlo y la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes condujeron al grupo chino a vender el edificio a Trinitario Casanova.