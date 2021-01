La ecuación que puede chafar el cuento de la lechera de Sánchez

Brotes verdes. La expresión está tan manoseada que algunos economistas la aborrecen. Que empalague tanto se debe al abuso que de ella hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para encender el ánimo de las familias tras la doble recesión. Casi una década después, el doble término, con sus cuatro sílabas cargadas de simbolismo, vuelve a escucharse en el Palacio de La Moncloa: en los pasillos, en las estancias más nobles y en las salas de ese búnker en el que Iván Redondo reina sobre un ejército de asesores.

El Gobierno de Pedro Sánchez ansía los brotes verdes. Los necesita para apaciguar a los millones de españoles que cuestionan la gestión de la pandemia. Sin síntomas de mejoría, la legislatura está condenada al descarrilamiento prematuro. Por eso, su equipo se afana estos días en definir una senda creíble de crecimiento. A esa estrategia obedecen dos nombramientos clave de esta semana: el de Manuel de la Rocha (hasta ahora director de la Oficina Económica de Moncloa) como secretario general de Asuntos Económicos y G20; y el de Mercedes Caballero como secretaria general de Fondos Europeos.

La economía española requiere que los fondos lleguen, fluyan y tengan un efecto multiplicador para evitar que el nuevo año acabe en desastre. También que la campaña de vacunación avance como se espera. Si se dan ambas circunstancias, los hogares podrían recuperar el optimismo y lanzarse a consumir. La hoja de ruta de Moncloa para 2021 parte de esa combinación de premisas, a las que se suma el apoyo incondicional del Banco Central Europeo. El problema -para Sánchez- es que sólo tiene asegurado el manguerazo de la institución que dirige Christine Lagarde.

“El BCE ha evitado una nueva crisis de la prima de riesgo y ha asegurado que haya financiación. También ha emitido una señal muy clara de que aguantará hasta 2022”, recuerda José Carlos Díez, economista y profesor en la Universidad de Alcalá.

El tiempo dirá si los cálculos de Moncloa acaban o no como el cuento de la lechera. De momento, el Ejecutivo afronta un año dividido en tres tramos. El más complejo es el inicial y coincide con el primer cuatrimestre. Entre enero y abril se sabrá si la vacuna está cuajando y el alcance -en términos sanitarios y económicos- de una probable tercera ola de contagios.

El primer trimestre es, además, la peor época del año para el mercado laboral, ya de por sí anémico. En este periodo, el Gobierno tiene que sacar adelante una nueva prórroga de los ERTE (la actual expira el 31 de enero) con una capacidad de endeudamiento cada vez más limitada. E, inmediatamente después, debe reabrir la negociación de la reforma laboral, sin que aún se hayan cerrado las heridas entre el empresariado por el pacto PSOE-Bildu para derogarla.

Moncloa cree que si logra superar el primer 'set ball' tendrá encarrilado el resto del partido. Su cálculo tiene una explicación. En primavera, Bruselas ya habrá recibido la primera hornada de proyectos con los que el Gobierno debe justificar la petición de fondos. Si logran el visto bueno, el dinero (a España le tocan 72.000 millones a fondo perdido) podría empezar a llegar en verano.

Al contrario de lo que sucede en el primer trimestre, la primavera y el verano sientan bien al mercado laboral, gracias al empujón de la temporada turística. La combinación de una inmunización exitosa, la inyección de fondos y el tirón del empleo podría generar la explosión de optimismo necesaria para activar el último gran vector: la recuperación firme del consumo. “Muchos hogares han ahorrado porque no podían gastar, hay una parte importante de miedo en la decisión. 2021 no va a ser un año turístico, pero el comercio sí puede recuperarse rápido”, añade José Carlos Díez.

En el último cuatrimestre, Pedro Sánchez se limitaría casi a recoger los frutos. “La recuperación será más palpable en el segundo semestre de 2021”, admiten desde Funcas. Si la economía avanza con brío, el presidente tendrá margen para despedir el año con subidas a funcionarios y pensionistas. E incluso para adelantar el objetivo -pactado con Podemos- de elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta 1.200 euros.

Todo el optimismo del Gobierno se refleja en sus proyecciones económicas. Los principales parámetros están muy por encima de los no oficiales. Sólo hay que repasar el panel de Funcas, que reúne las previsiones de 20 sólidos equipos de analistas. El Ejecutivo espera un crecimiento del PIB del 7,2% (o un 9,8% si llegan a tiempo los nuevos fondos), frente al 6,5% de la media. La brecha se repite con el consumo de los hogares (8,3% vs 7,3%), el empleo (5,6% vs 3,1%) o el déficit (-7,7% vs -8,3%).

¿Confunde el Ejecutivo el deseo con la realidad? “Las previsiones deben interpretarse con cautela pues están sujetas a un grado de incertidumbre elevado por la evolución de la pandemia y la capacidad de gestión de los fondos europeos”, recuerdan en Funcas.

El nivel de incertidumbre es tal que el Banco de España tiene diseñados tres escenarios: el “suave”, el “central” y el “severo”. En el más probable de ellos (el intermedio), España no recuperará la riqueza previa a la covid hasta 2023. Que los españoles vivamos en uno u otro este año dependerá de si la pandemia prende de nuevo o se van apagando poco a poco los rescoldos.

La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos no se moja, pero aporta en su último informe pinceladas que causan jaquecas en Moncloa. El Banco de España espera “una normalización progresiva del gasto de los hogares”, pero cree que “tenderán a mantener hasta el fin del horizonte de proyección [2023] una tasa de ahorro relativamente elevada”.

“Las familias han ahorrado poco en comparación con sus necesidades de gasto”, explica el economista y gestor de fondos Daniel Lacalle. “El ahorro medio no es tan elevado como para tomar grandes decisiones de gasto. Lo vimos en la anterior crisis, se confiaba en un tirón rápido del consumo que luego no ocurrió”.

Lacalle aporta otro factor inquietante. “En 2021, por más que haya fondos de recuperación, la inmensa mayoría de las empresas no van a poder hacer otra cosa que restaurar su balance, no pueden dedicar mucho a la inversión”.

Los economistas del Banco de España tienen una opinión muy similar: “La falta de ingresos ha requerido el recurso, en algunos casos muy intenso, al endeudamiento con el fin de cubrir los costes fijos. Ello se ha traducido en un debilitamiento de la posición patrimonial de algunos segmentos de las sociedades no financieras, lo que podría condicionar la capacidad de recuperación de la inversión”.

Que muchas empresas inicien el año exhaustas, cuando no moribundas, arroja otra variable negativa a una ecuación diabólica. De ella depende el futuro inmediato de 46 millones de españoles y la duración de la legislatura de Pedro Sánchez.