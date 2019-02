Los expertos advierten que los Presupuestos perjudicarán a las empresas exportadoras, las artífices de la recuperación

La subida de impuestos y el aumento de costes para las empresas que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez perjudicarán a las compañías españolas que exportan al exterior, y que han sido las artífices de la recuperación económica tras la crisis.

Los economistas del Círculo de Empresarios y del Instituto de Estudios Económicos señalan como medidas dañinas la subida de salarios -provocada por el alza del 22,3% en el Salario Mínimo Interprofesional, que tendrá un efecto arrastre en el resto de sueldos-, las mayores cotizaciones sociales que tendrán que pagar las empresas (por la subida del 7% en las bases máximas), las nuevas figuras tributarias y la subida de algunos impuestos indirectos como el que grava el diésel.

Apuntan también que el establecimiento de dos nuevos umbrales en el Impuesto de Sociedades (tipo nominal del 23% para empresas que facturen menos de un millón de euros y tipo mínimo efectivo del 15% para pymes) "desincentiva el crecimiento del tamaño de las empresas".

Todas estas medidas provocarán una subida del 1,9% en los costes laborales unitarios, que se situarán cuatro puntos porcentuales por encima de la media europea, según cálculos del Círculo de Empresarios.

Consecuencias

¿Cuáles serán las consecuencias? Esta organización estima que esta subida de costes para las empresas redundará en una falta de competitividad del tejido empresarial español, ya que las compañías tendrán que subir precios para asumir ese sobrecoste y serán menos competitivas frente a las de otros países.

"Preocupa que los cambios tributarios anunciados no sólo no contribuyen a aumentar la eficiencia de la recaudación, sino que perjudican seriamente la productividad y competitividad de la economía española, donde no se aprecian avances", apunta el Círculo.

Los efectos perjudicarán especialmente al sector exportador español, que en los últimos años ha pasado de representar un 22% del PIB en 2007 a un 34,1% en 2017, por lo que ha sido considerado clave en el proceso de recuperación tras la crisis.

Menor capacidad de inversión

Un incremento de la presión fiscal para estas compañías provocará una reducción de su capacidad para ahorrar, consumir, invertir en bienes de equipo, de crear y mantener empleo, y de reducir su nivel de endeudamiento, que actualmente se sitúa en el 75,3% del PIB.

"No parece que estas sean las medidas más apropiadas para impulsar la inversión y la creación de empleo, ni para mejorar la competitividad de nuestras empresas y alargar la fase expansiva del ciclo", lamenta José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos.

Mayores costes laborales unitarios y menor competitividad es lo que prometen los PGE 2019"

La pérdida de competitividad repercutirá negativamente en la productividad española, "que se mantiene estancada en el 0,2%". Este último indicador es fundamental para lograr un aumento progresivo de salarios y de bienestar social.

Transformar el modelo productivo

Los expertos consideran que lo que España debería llevar a cabo es una transformación integral de su modelo productivo.

Explican que para ello es necesario "contar con un buen sistema educativo", implementar políticas de empleo eficientes, generar I+D+i, atraer inversión extranjera, fomentar la creación de empresas y su crecimiento. "Nada de esto se recoge en los Presupuestos de 2019", lamentan.

¿Cuáles son sus propuestas? En primer lugar proponen una reforma del sistema fiscal: establecer un tipo único y más reducido del Impuesto de Sociedades (en torno al 20%) y un esquema de beneficios fiscales similar al de otros países de la UE.

Sugieren además simplificar el IVA y reasignar los productos que están gravados con los tipos reducido y superreducido, reducir la carga de cotizaciones sociales que pagan las empresas, y equiparar los tipos marginales del IRPF a los de la media de la OCDE o la Eurozona.

Además, piden que se potencie la deducción por I+D+i, que se aumenten las ayudas y se facilite el acceso de las pymes a ellas, que se constituya un Pacto de Estado para impulsar la digitalización, se diseñe una estrategia de ciberseguridad, así como que se alcance un Pacto de Estado para mejorar las infraestructuras y la energía.