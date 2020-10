Los bancos y Blas Herrero condicionan su entrada en Duro Felguera al apoyo de Sepi

Los bancos acreedores de Duro Felguera, liderados por Santander, no tienen previsto acceder a conceder nuevas líneas de avales y refinanciar 85 millones de euros de deuda del grupo si no se logra apoyo público.

Tampoco los potenciales inversores que pudieran estar interesados en entrar en el capital de la compañía asturiana, entre ellos el empresario Blas Herrero, se convertirán en accionistas si antes la Sepi no concede la ayuda requerida.

Duro Felguera solicitó a finales del pasado mes de agosto una ayuda de 100 millones de euros al fondo de solvencia de la Sepi, dotado con 10.000 millones. El organismo público cuenta con un periodo de seis meses, hasta febrero, para pronunciarse al respecto, y debe analizar si la empresa cumple con los condicionantes determinados para ello.

José María Orihuela, consejero delegado de Duro Felguera, pretendía llegar el próximo 29 de octubre a la junta de accionistas con una respuesta afirmativa por parte del organismo público, pero es previsible que para entonces esta no se haya producido todavía.

Oferta de Blas Herrero

El primer ejecutivo del grupo industrial asturiano aseguró el viernes, en una entrevista con La Nueva España, que la expectativa de que entre la Sepi en el capital "ha abierto el apetito de inversores", y que se ha contratado al banco de inversión Alantra para concretar ese proceso, aunque está en un estadio "incipiente".

El dueño de Kiss FM, Blas Herrero, como ha publicado este diario, ha presentado una propuesta a la banca acreedora para asegurar el futuro de Duro Felguera, se ha entrevistado con representantes sindicales, de la Sepi y del Gobierno asturiano.

El proyecto de negocio y refinanciación de Duro Felguera elaborado por Herrero contempla dar entrada al accionariado del grupo a la banca acreedora y a la Sepi, y reservar puestos clave en el consejo de administración de la compañía, con capacidad de veto, al Principado de Asturias.

Pero Orihuela evitó en la entrevista del viernes de calificar la propuesta de Herrero como una oferta. "Cualquier inversor, Blas Herrero, el que sea, puede entrar en Duro Felguera", comentó Orihuela. "Otra cosa es la interferencia en una solicitud al fondo de solvencia de la Sepi, la compañía lo ha hecho cumpliendo la normativa, la legalidad vigente, si alguien nos dice que hagamos otra cosa distinta que no cumple la legalidad, la respuesta es que no se puede hacer", dijo.

"Creo que no merece la pena entrar en algo que no es una oferta", indicó en referencia a la propuesta de Blas Herrero. "Si este señor quiere entrar en la compañía que lo haga", dijo, pero sostuvo que el plan del empresario asturiano "no es una oferta, no es nada".

Dirección obsoleta

Orihuela cargó en la entrevista del viernes contra la anterior dirección del grupo. En los últimos meses el consejero delegado ha llevado a cabo una reestructuración de la dirección de la compañía, con varios despidos de puestos relevantes, tras encargar a KPMG un informe forensic.

"Abogamos por el cumplimiento de unos códigos de conducta, las personas que no cumplen con esos criterios no tienen cabida", manifestó. "No había visto una cosa igual en mi vida, no había visto cosa igual como la que nos encontramos con el forensic", aseguró.

Orihuela, contra el que el sindicato CCOO y el comité de empresa han requerido su salida de la compañía, defendió que todas las empresas "tienen que cambiar y rotar a sus directivos, eso es sano, no pueden estar 30 años haciendo lo mismo", y afirmó que en Duro Felguera "el equipo directivo estaba desmotivado, tenían prácticas obsoletas".