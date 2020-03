El Estado se juega 1.023 millones en el bloqueo del dividendo de Aena y sus otras siete cotizadas

Las empresas están optando por aplazar sus juntas de accionistas y dejar su dividendo en 'stand by'. Una decisión que amenaza con castigar a las arcas públicas. Las ocho grandes compañías cotizadas del Estado (Aena, Bankia, Red Eléctrica, Indra, Airbus, IAG, Ebro Foods y Enagás) tienen comprometidos para 'el bolsillo de los españoles' un total de 1.023 millones.

Más de la mitad de esta cifra llega de la remuneración de Aena, una empresa que suspende temporalmente este pago. El gestor aeroportuario, que pertenece en un 51% a la empresa estatal Enaire, ha comunicado a los inversores que cancela su junta de accionistas programada para el 31 de marzo y que buscará una nueva fecha para cuando termine el estado de alarma.

Una reunión en la que decidirá si sigue adelante con reparto de 1.153 millones de dividendo, de los que 588 millones corresponde a Enaire. Aena, al igual que el resto de empresas cotizadas, tiene hasta el 31 octubre para celebrar su junta de accionistas. Un período que, en circunstancias habituales, suele limitarse hasta junio. Pero que, según el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, pasa de seis a diez meses después de cerrar el ejercicio.

Una junta que también está en el aire por parte de Red Eléctrica. La empresa, participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sigue sin anunciar la fecha de este encuentro donde debe ratificar el nombramiento de su nueva presidenta, Beatriz Corredor, y autorizar el pago de 567 millones de euros a sus accionistas por el beneficio de 2019.

Un pago de los que 113 millones tiene como destinatario al Ministerio de Hacienda, responsable de SEPI. Ante la consulta de este medio, Red Eléctrica ni adelanta la fecha de la junta ni confirma el mantenimiento del pago de dividendo. Una situación similar a Enagás. La empresa, con un 5% en manos de la SEPI, sigue sin adelantar la fecha de su encuentro, aunque sí mantiene su hoja de ruta de repartir 418 millones entre los accionistas este año, de los que 20,9 millones corresponde a la SEPI.

De la participación de la que no recibirá ni un sólo euro de los 1.403 millones que pretendía repartir Airbus. El SEPI es dueño de un 4,16% del fabricante paneuropeo, ya que la empresa comunicó que supendía la propuesta de dividendo de 2019 de 1,80 euros por acción y no pagará los 58 millones que había prometido en un primer momento al Estado español. No obstante, Airbus mantiene para el 16 de abril su junta en Ámsterdam aunque recomienda a los accionistas el seguimiento telemático.

Ebro Foods no tiene tampoco fecha y no ha movido su compromiso de remunerar con 87,7 millones durante 2020 a sus accionistas. "Respecto al reparto de dividendo se mantiene tal y como anunciamos a finales de diciembre y nuestra Junta de Accionistas es que todavía no la hemos convocado, siempre lo hacemos más adelante", detallan fuentes de la empresa de alimentación. SEPI ostenta el 10,3% de esta compañía y le corresponde 9,03 millones de dividendo.

La gran incógnita es Indra. "Oficialmente no está convocada la junta, con lo que no hay orden del día", responden desde la consultora participada en un 18,71% por la SEPI. Sobre su dividendo, lo único que existen son previsiones en el mercado que lo sitúan en 0,191 euros por acción, como recogen las estimaciones de los analistas de Banco Sabadell, y que generaría cerca de seis millones de euros a las arcas públicas.

Bankia e IAG mantienen los planes

Bankia continúa con la fecha y el dividendo. "Nuestra junta sigue en pie, se celebrará el viernes (27 de marzo) en modo telemático, junto con la propuesta de pago de dividendo sigue en pie. Si la junta lo aprueba se abonará el 15 de abril", confirman fuentes de la entidad a Vozpópuli.

Es decir, el Estado recibirá 219 millones de los 355 que tiene programado repartir el banco. Una remuneración al accionista de través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Ministerio de Economía controla el 100% de la sociedad BFA, matriz de Bankia, que ostenta un 61,8% del banco.

Por último, IAG mantiene su junta de junio y el reparto de 337 millones de euros de dividendo. La matriz de Iberia tiene un participación del 2,5% de la SEPI y le generará un ingreso de 8,4 millones de euros de esta remuneración.