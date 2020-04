El director comercial de DIA abandona la compañía junto al consejero delegado

Revolución en la cúpula de DIA. A la salida del hasta ahora consejero delegado, Karl-Heinz Holland, anunciada este martes, se suma la de su número dos, el director comercial del grupo, Dawid Jaschok, según ha podido confirmar Vozpópuli.

En este sentido, quien también fuera la mano derecha de Holland durante su etapa en Lidl tomó la decisión pocas horas después del anuncio de quien le trajo a la compañía de supermercados. "Vino a reestructurar el área comercial y cree cumplido su trabajo", explican fuentes de DIA, que restan importancia a las salidas, alegando que son expertos que llegan a hacer proyectos y se van cuando lo ultiman.

No en vano, Jaschok aterrizó en DIA en agosto del año pasado, cuando respondió a la llamada de Holland para liderar la revolución comercial del grupo. Así las cosas, el consejero delegado depositó en él toda su confianza, puesto que conocía muy de cerca su modo de trabajar; ya habían compartido gestión cuando Holland era como consejero delegado de Lidl (2008-20014), al frente también del área comercial y de compras.

Jaschok llegó a DIA para darle un giro a toda la propuesta comercial del grupo y crear su nuevo formato de tienda. 'Los hombres de Fridman' le reclamaron en su llegada afinar la operativa de la cadena de supermercados, conscientes de que era uno de los fallos de la era de Ricardo Currás. Un fichaje clave para colocar los cimientos de la nueva era de DIA.

¿Será sustituido tras su salida? Desde DIA aseguran que si se le busca o no sustituto dependerá de la nueva estructura que defina el presidente ejecutivo, Stephan DuCharme. Aunque no hay que descartar un posible cambio de planes. En el verano de 2019, Karl-Heinz Holland y sus directivos de confianza se presentaban al equipo de DIA con ganas de darle la vuelta a la crisis y dejando claro que su mandato no superaría los dos años. Finalmente, sólo ha sido uno.

El 'séquito' alemán

En apenas un año como consejero delegado de la empresa, Holland quiso rodearse de perfiles exitosos, pero que ya conocía de su etapa en Lidl. En este sentido, de entre los 80 'fichajes' que llegaron a la compañía durante 2019 para levantar sus pérdidas millonarias destacan el del director comercial y el del director de operaciones, Matthias Raimund, que aterrizó en DIA en septiembre.

Con la salida de sus otros dos apoyos en el equipo directivo, queda la incógnita de cuál será el próximo paso de Raimund. Desde el sector apuntan que la salida de estos directivos explica, además, la idea de DIA de 'independizar' sus mercados frente al grupo. Principalmente, España y Brasil como principales ejes del negocio, con Argentina y Portugal como territorios minoritarios.