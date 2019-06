Siete de cada diez directivos en España prefiere invertir en tecnología que formar a sus empleados

Un 66% de los consejeros delegados (CEO) de las cincuenta compañías más grandes de España prefiere invertir en adquirir nuevas tecnológicas que en formar a sus empleados, mientras que sólo el 34% restante opta por destinar su inversión al desarrollo de las habilidades y las capacidades profesionales de su plantilla, según el último informe Global CEO Outlook de la consultora KPMG divulgado este domingo.

"Pese a que los CEOs tienen claro que hay que transformar la fuerza laboral y otorgan a esta cuestión la relevancia que merece, a la hora de decidir el destino de sus inversiones, la tecnología se coloca delante de las personas (...) Las personas deben entender qué pueden obtener del uso de la tecnología, cómo ésta puede ayudarles a hacer su trabajo. La concienciación y la comunicación son clave para que los empleados entiendan que, aunque la tecnología va a cambiar su función, se trata de algo positivo. Sólo así podrán concienciarse de la necesidad de adoptar el cambio", explica Belén Díaz, socia de la compañía.

Esta preferencia por la tecnología es todavía más elevada a escala internacional, ya que los resultados de la encuesta muestran que el 68% de los CEO a nivel mundial opta por esta opción.

Ante esta situación, Jonas Prising, presidente y consejero delegado de la firma de recursos humanos ManpowerGroup recuerda que las empresas no deben centrarse únicamente en la tecnología, ya que no tendrá impacto si no se aumenta la capacidad humana "siempre y cuando se disponga de las habilidades necesarias para aprovecharla".

Un 66% no encuentra los profesionales que necesita"

"Se pierde demasiado tiempo en debatir el potencial impacto en la eliminación de puestos de trabajo y no se dedica atención suficiente a centrarse en la necesidad de reconversión de las habilidades profesionales, en si podemos formar y mejorar la fuerza laboral, tanto a nivel de empresa como de país", lamenta el experto.

Buscar el equilibrio entre personas y tecnología

Esta necesidad de formar a la plantilla es todavía mayor si tenemos en cuenta que el 66% de los CEO tiene dificultades para encontrar los trabajadores que necesita, por lo que su única posibilidad es "adoptar nuevas habilidades" y recurrir a la "automatización inteligente" para preparar su organización para el futuro.

Coincide con la importancia de prestar atención a las personas Markus Tacke, CEO de Siemens Gamesa, quien resalta que "las organizaciones necesitan ser entidades que aprendan, avancen y se adapten con rapidez desde un punto de vista tecnológico, pero también de personas. Las capacidades valiosas de hace diez años siguen siendo válidas, pero deben complementarse con otras. Por eso, las empresas deben invertir en ambos ámbitos de forma equilibrada"

Masaaki Tsuya, CEO del gigante de neumáticos Bridgestone, señala por su parte que las empresas no pueden invertir si no generan beneficios por lo que resalta la importancia de abordar correctamente la transformación tecnológica. "Nuestras empresas están cambiando debido a una evolución sin precedentes de la tecnología, incluido el Internet de las cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial. Salvo que lo abordemos correctamente, no lograremos obtener beneficios y podríamos incluso perder. En conclusión, es importante encontrar un equilibrio entre personas y tecnología".

A pesar de que en sus testimonios todos los CEO hablan de la importancia de combinar la inversión en tecnología y personas, sólo el 34%se decanta directamente por esa última opción en la encuesta de KPMG.