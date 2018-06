Un directivo de Ron supervisó las sociedades ‘black’ del ladrillo de Popular

Tomás Pereira. Es uno de los nombres propios que tiene la polémica relación entre Banco Popular y el fondo Thesan Capital, que presuntamente tapó irregularmente el agujero inmobiliario del banco a través de sociedades en Luxemburgo, según la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria.

Según documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, Pereira, entonces director de los Servicios Jurídicos, firmó alianzas con algunas de las sociedades que idearon de forma conjunta Popular y Thesan. Así figura en un documento del 23 de diciembre de 2011, "para el funcionamiento, financiación y asesoramiento de un vehículo de inversión, suscrito entre Banco Popular y Naseth & Partners". Naseth (Thesan al revés) es una de las sociedades que usaba el fondo.

Pereira era uno de los directivos de confianza de Ángel Ron en el banco. Se ganó el favor de sus superiores por ayudar a resolver una de las grandes crisis de los años 90, la estafa de 'Pepe el del Popular'.

Pereira fue el encargado de revisar y firmar la alianza con Thesan y habría sido clave en la puesta en marcha de este proyecto

En los años siguientes fue escalando en la cúpula de la entidad pasando por áreas como Morosidad, Riesgos, Servicios Jurídicos y Cumplimiento. Estas últimas las que ejercía en el momento en el que se crearon las polémicas sociedades con Thesan. Su labor era revisar que las empresas que se crearon con el fondo cumplían la regulación, y así lo atestiguó plasmando su firma. Fuentes financieras consultadas por este medio señalan que Pereira fue clave también en abrir la puerta de Popular a Thesan y poner en marcha el proyecto presuntamente irregular.

"Según se desprende del contenido del informe [de la Agencia Tributaria] Banco Popular ha concedido una financiación de forma indirecta a empresas españolas con serias dificultades financieras y económicas, con las que ya tenía una fuerte posición acreedora, ocultando los flujos de fondos mediante acuerdos con los directivos de Thesan Capital y sus sociedades vinculadas para la creación y utilización de estructuras fiduciarias localizadas en Luxemburgo", explica la Fiscalía Anticorrupcion.

Otros protagonistas

Pereira siguió en el banco al frente de los Servicios Jurídicos hasta finales de 2016, cuando se prejubiló coincidiendo con la salida de Ron y la llegada de Emilio Saracho a la presidencia.

La relación Popular-Thesan tiene otro nombre propio: Francisco Gómez, ex consejero delegado que entonces -2011- era director general de Riesgos, Intervención e Integración. Dentro de su equipo se elaboraron informes analizando las operaciones en las que participó Thesan, como las de una filial de Marina d'Or.

Pero por su volumen, los créditos a las sociedades luxemburguesas -que luego se usaban para salvar a las españolas en problemas- no fueron aprobados en la dirección de Gómez, sino en la Comisión Delegada de Riesgos. A finales de 2011 estaba compuesta por Eric Gancedo (presidente), Luis Herrando, la Unión Europea de Inversiones, Jorge Oroviogoicoechea, José Ramón Rodríguez, Francisco Aparicio y el propio Gómez, como ponente.

Dentro del equipo de Gómez durante aquellos años había dos ejecutivos de su confianza que, como él, fueron promocionados en los años siguientes: Javier Moreno, que llegó a director financiero, y Susana de Medrano, que ha permanecido en Santander como directora de RRHH.

Papel de Ron

Según la documentación y las fuentes próximas al banco consultadas, Ron no tuvo intervención directa en los proyectos con Thesan Capital. No estuvo en las comisiones de Riesgos ni Créditos en las cuales se aprobaron, aunque dichas fuentes añaden que sería complicado que el entonces presidente no estuviera al tanto dado el volumen de las operaciones. Lo mismo señalan respecto al auditor -PwC- y al Banco de España.

Algunas de las sociedades de Thesan y Popular se entrelazan con Gestión de Activos de Castellana 40, una empresa de José Ramón Carabante que fue motivo de reproche a Ron por parte del BCE, tras la condonación de 220 millones. Defendió su legalidad ante el consejo Tomás Pereira.