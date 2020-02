El consejero delegado de Credit Suisse abandona el banco tras el escándalo de espionaje

Credit Suisse ha anunciado la salida del banco de su consejero delegado, Tidjane Thiam, tras el escándalo por espionaje que implica al banco.

La entidad ha informado este lunes de que el consejo de administración ha aceptado la dimisión del consejero delegado, que será sustituido por Thomas Gottstein, hasta ahora responsable de las operaciones en Suiza.

El antiguo director de operaciones de Credit Suisse, Pierre-Oliver Bouée, implicado desde el pasado año en un escándalo por presunto espionaje a directivos de la propia entidad, también ordenó someter a vigilancia a la organización medioambiental Greenpeace, publicó el diario 'SonntagsZeitung'.

The Board of Directors of Credit Suisse Group has unanimously accepted the resignation of Tidjane Thiam and appointed Thomas Gottstein as the new CEO of Credit Suisse Group AG.