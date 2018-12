Dimas Gimeno se acerca a DIA tras la dimisión de la mano derecha de Fridman

Se busca presidente para DIA. La dimisión consejero dominical del pasado martes por la noche de Stephan DuCharme, director de la división de retail de Letterone y mano derecha del magnate ruso Mikhail Fridman, deja libre el 'trono' de la compañía. Un movimiento que provoca que emerja con más fuerza el nombre de Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, para dirigir la cadena de supermercados.

"Gimeno ha mantenido conversaciones directas con Fridman y existe una propuesta encima de la mesa", explican fuentes conocedoras del proceso. No obstante, el magnate ruso estaría barajando más candidatos a través de la empresa de cazatalentos Russell Reynolds, como adelantaba en octubreEl Confidencial.

Sin duda, la salida de DuCharme pone en bandeja este puesto a Gimeno. Un movimiento que de manera indican que no se suele hacer sin tener "prácticamente cerrado" al sustituto. Porque DuCharme ahora trabajará desde la sombra que la cadena de supermercados, de la que poseen un 29%, logre sus objetivos comerciales. Un reto que consideran que puede ejecutar el expresidente de El Corte Inglés.

Gimeno lleva fuera de los focos desde el pasado mes de agosto. El exejecutivo de la cadena de grandes almacenes pactó su marcha de El Corte Inglés a pocas horas de la celebración de la Asamblea de Accionistas en la que estaba prevista su destitución como consejero, en mitad de un cruento enfrentamiento entre los herederos de Isidoro Álvarez que puso en riesgo la estabilidad de la compañía.

El acuerdo estaba valorado en9 millones de euros y contemplaba un pacto de no competencia de dos años -según fuentes cercanas al expresidente- que ninguna de las dos partes espera que dificulte la posible incorporación a DIA, en caso de que se produzca. La lógica que aplican es clara: el pacto le impediría desarrollar un puesto ejecutivo en el sector de los grandes almacenes (retail), pero no en otros, como el de los supermercados. Ahora bien, habrá que ver si estos argumentos no chocan con los de la contraparte.

¿Sería legal?

Las dudas sobre este fichaje es su contrato de salida con la cadena de grandes almacenes. Según explica Ignacio González, socio del despacho Life Abogados, "Dimas Gimeno sí podría acordar con El Corte Inglés su “libertad” como los futbolistas, en la medida en que pudiera justificar que el formato del grupo DIA no entra en competencia con El Corte Inglés".

Sin embargo, el abogado matiza que "esta libertad probablemente generaría dudas para DIA que quedaría atada o coartada en su expansión y remodelación por esa restricción a abordar nuevos formatos que pudiesen entrar en competencia con el Corte Inglés".

DuCharme ha puesto la alfombra roja

La salida de la mano derecha de Fridman de Letterone forma parte de la hoja de ruta esta compañía para DIA. Stephan DuCharme presentó su renuncia como consejero para poder trabajar, desde su cargo como socio director de L1 Retail, en ofrecer "el mejor asesoramiento" para el citado plan para DIA.

El ejecutivo de LetterOne ha estado cerca de un mes y medio como presidente interino de la compañía. Un corto pero intenso mandato. Su llegada al 'trono' se produjo con el profit warning de la compañía, la suspensión de su dividendo y el inicio de su investigación de la cuentas de 2017. El siguiente paso fue la suspensión de empleo y sueldo de su director financiero, Amando Sánchez Falcón.

Un directivo que, finalmente, fue cesado. Por otro lado, pocas horas antes de su cese, DIA nombraba a Enrique Weickert Molina, ex de OHL, como nuevo director financiero y a Marin Dokozic, ex de Lidl, como responsable del negocio en Argentina. Aunque no era el único movimiento. La cadena de supermercados también anunció la incorporación de Iván Martín, hasta ahora director de Supply de El Corte Inglés, como director de operaciones para España.

La última decisión de DuCharme al frente de DIA y, según interpretan de manera interna, un posible guiño a Gimeno. "LetterOne procederá, en un corto espacio de tiempo, a requerir el nombramiento de un nuevo consejero en su lugar", explica la firma de Fridman. Es decir, el fichaje o no de Gimeno se sabrá en los próximos días.