El exCEO de DIA, Ricardo Currás, ficha como consejero de una purificadora de agua

Ricardo Currás fue despedido como consejero delegado de DIA el 24 de agosto de 2018. El directivo era relevado de su cargo en plena crisis de la cadena de supermercados, tras más de nueve años al frente de la compañía. Pero el pasado viernes las noticias volvieron a unir a Currás y DIA. Los nefastos resultados de la compañía y el anuncio de un proceso investigación de directivos de su etapa.

Pero Currás ha pasado página en este 2019. El exCEO de DIA es consejero desde enero de ActivH2O, una empresa que ofrece soluciones tecnológicas que "permiten purificar el agua sin el uso de químicos". Según explican desde la purificadora de agua a este medio, "Ricardo Currás no pertenece a la plantilla de ActivH2O, pero sí ejerce la labor de consejero".

En la web de la compañía, el ex ejecutivo de DIA ocupa una posición destacada en el equipo de ActivH2O. Currás aparece tras la consejera delegada de la compañía, Nuria Asensio, y por delante del resto de 10 integrantes de la purificadora de agua fundada en 2014. ActivH2O tiene su sede en Madrid y cuenta con tres oficinas más situadas en Panamá, Perú y República Dominicana.

La compañía ha preferido no detallar la actividad del ex ejecutivo de DIA en esta compañía y el propio Currás ha decidido no valorar su actual cargo con este medio. Aunque ambas partes han confirmado el fichaje del directivo el pasado mes de enero. Pero esta no sería la única actividad del directivo. Ricardo Currás también forma parte del consejo de Wasteless, una compañía con sede en Tel Aviv que se dedicado al recorte del desperdicio de alimentos.

Cuentas pendientes con DIA

Las declaraciones de DIA en su memoria anual de 2018 apuntan a que su relación con Ricardo Currás mantiene flecos pendientes. La nueva dirección de la compañía está analizando la posibilidad de activar las cláusulas que permitirían reclamar a los ejecutivos que abandonaron el grupo el pasado año la devolución de las indemnizaciones y otros pagos entregados.

En particular, DIA está estudiando reclamar al exconsejero delegado Ricardo Currás las indemnizaciones pagadas el pasado año. Currás recibió una indemnización de 1,3 millones de euros, dos anualidades de su retribución fija anual que, en su caso, era de 681.000 euros.

DIA está estudiando reclamar al exconsejero delegado Ricardo Currás las indemnizaciones pagadas el pasado año. Currás recibió una indemnización de 1,3 millones de euros

Según detalla la memoria anual de 2018, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones "está analizando, para su elevación al Consejo de Administración, la activación de las cláusulas clawbacksobre las distintas retribuciones abonadas a los consejeros ejecutivos cesados en 2018", ha informado DIA.

En el caso de Currás se estudia "la reclamación de la devolución de cualquier cantidad que pudiera proceder". A la espera de la toma de la decisión que corresponda, "DIA ha suspendido el abono de la contraprestación económica por la obligación de no competencia post-contractual" del exconsejero delegado.

Investigación de altos directivos

DIA tiene abierta una investigación sobre sus altos directivos en España y Brasil. Según detalla la auditoría de la consultora KPMG, la compañía ha encontrado indicios que ponen de relieve que se realizaron "prácticas contables irregulares".

"Con el objetivo de esclarecer los hechos que dieron lugar a dichas incorrecciones, la compañía inició una investigación que puso de manifiesto la existencia de prácticas contables irregulares, llevadas a cabo por determinados empleados y altos directivos de España y Brasil, eludiendo los controles internos establecidos por el grupo", detalla KPMG en su informe. Una investigación que no menciona de forma directa a Ricardo Currás, pero que analiza la gestión de la compañía cuando él era el máximo responsable.

¿Cuánto he ganado o perdido con mis acciones?: