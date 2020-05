DIA registra unas pérdidas de 143 millones, cerca de un 6% menos

DIA ha registrado unas pérdidas de 142,6 millones de euros durante el primer trimestre del año, lo que supone un 5,6% menos frente a los 151,3 millones del mismo periodo del año anterior. En cuanto a ventas, la compañía se anotó una facturación de 1.696 millones de euros, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior (1.733 millones), a pesar, explica la compañía, de un descenso del 12% en el número de tiendas y el efecto adverso de la divisa de Brasil.

Las ventas comparables (like for like) del grupo aumentaron un 2,6%, impulsadas por el incremento del 6,9% en la cesta media, que, apunta la compañía, "compensa con creces" el descenso del 4% en el número de operaciones.

En el primer trimestre del año, la cadena de supermercados se anotó un margen bruto de 358 millones (370 millones en el primer trimestre de 2019), que desciende por "un aumento de los costes logísticos" que sirven de base para la mejora estratégica de la oferta de frescos, y como consecuencia de los costes extraordinarios generados por la Covid-19.

Nuevas tiendas en 2022

"DIA ha alcanzado unas ventas estables durante el primer trimestre continuando la mejora de las ventas comparables aún en los primeros meses del segundo trimestre, mostrando unos resultados iniciales positivos de nuestro plan de transformación del negocio que se encuentra ahora en su segunda fase", ha asegurado el presidente de la compañía, Stephan Ducharme, que apunta que estos resultados se han apoyado en "una firme disciplina de costes y en el refuerzo de la estructura financiera, con unos flujos de efectivo positivos, un descenso de la deuda neta gracias a la mejora del perfil de vencimientos y la optimización del capital circulante".

La cadena, que prevé una mejora de las ventas like for like de entre el 5 y el 7% en los próximos tres ejercicios, considera que a partir de 2022 podrá plantearse nuevas aperturas de establecimientos.

Al cierre del primer trimestre de este año, la deuda de DIA era de 1.945,1 millones, un 4% menos, que la cadena atribuye a la "mejora del perfil de vencimiento de deuda tras el acuerdo de refinanciación a largo plazo y la amortización de bonos, ambas realizadas en julio de 2019".

Casi 100 tiendas menos en España

En España, las ventas netas mejoraron un 1,9%, hasta los 1.274 millones, "gracias a los avances conseguidos con la transformación del negocio, incluida la mejora del surtido comercial, la actualización del modelo de franquicias y la aplicación de mejoras operativas. En marzo, además, se ha registrado un repunte excepcional de la actividad comercial con motivo del coronavirus, que ha llevado a muchos clientes a volver a comprar en tiendas DIA por su cercanía.

El EBITDA ajustado disminuyó un 87,3%, debido al aumento de los gastos de explotación relacionados con la pandemia. Según los cálculos de la compañía, este descenso ha provocado una caída del margen de 110 pb hasta el 0,2%.

En España, el número de tiendas se ha reducido en 97 desde el 31 de diciembre de 2019 (de 4.236 a 4.139), incluidas 21 tiendas propias y 76 franquicias. El número neto de tiendas transferidas de franquiciadas a propias fue de 57 durante el periodo.