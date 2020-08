DIA multiplicó por seis sus pedidos 'online' tras firmar la alianza con Glovo

La carrera de los supermercados por adaptarse a la creciente demanda online fue inevitable durante el confinamiento, en el que muchos españoles se lanzaron por primera vez a hacer la compra por internet.

DIA fue una de las cadenas que, con un sistema logístico preparado, aceleró el despliegue en medio de la pandemia en todos los países en los que opera (España, Portugal, Brasil y Argentina), para mantenerlo después también a largo plazo. En España, la compañía contrató a 1.000 personas más, especializadas en preparar pedidos y repartir a domicilio.

No obstante, no lo hizo sola. La compañía fue un paso más allá y, a finales de marzo, firmó una alianza con el gigante del envío a domicilio Glovo, sumándola así a la que ya tenía con Amazon Prime Now. Glovo y DIA llegaron entonces a un acuerdo de colaboración para repartir pedidos a domicilio desde una red de 500 tiendas de la cadena repartidas por toda España.

“Estamos adaptándonos en un tiempo récord para dar respuesta a la creciente demanda de compra online de los clientes. Buscando todas las opciones que están en nuestras manos para hacerlo posible y seguir incrementando nuestra capacidad para dar servicio y llegar a todos” comentaba entonces Ricardo Álvarez, consejero delegado de DIA España.

Una apuesta que, según se desprende de los resultados presentados esta semana por la compañía, está consiguiendo los objetivos deseados. Tanto es así que la compañía ha registrado que sus pedidos mensuales online se han multiplicado por seis de marzo a junio, coincidiendo con la nueva alianza. En total, en el primer semestre la compañía de supermercados entregó más de 1,15 millones de pedidos en España.

Un periodo en el que, además, la compañía registró por primera vez una demanda mayor de producto fresco frente al resto de productos, una de las grandes batallas de la compra online y que dio la vuelta en el confinamiento.

Crecimiento anual

El crecimiento de este tipo de compra desde que estalló la pandemia ha hecho que clientes que nunca habían adquirido online productos de este tipo se lanzaran a hacerlo por primera vez, por lo que expertos del sector consideran que, tras este periodo, la demanda se habrá consolidado y seguirá creciendo.

Hasta finales de 2019, solo el 3% de los consumidores tenían como prioritario el canal online para sus compras de Gran Consumo, según los datos del informe E-Commerce en Gran Consumo, publicado por AECOC Shopperview y Netquest.

Sin embargo, el 23,4% de la población realizó alguna compra de alimentación, bebidas, droguería, salud y belleza, o productos para bebés y mascotas en el segundo semestre de 2019, con un gasto medio por usuario de 229,5 euros durante todo el periodo, lo que supone un crecimiento del 11,6% respecto a los 205,53 euros de inversión por comprador registrados en la segunda mitad de 2018.