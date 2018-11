El Gobierno pedirá a Bruselas que la decisión del Supremo sobre las hipotecas no afecte al déficit

El Gobierno tiene "preparado todo su plan" para que en caso de que el Tribunal Supremo decida hoy que el impuesto sobre las hipotecas tenga que pagarlo la banca, esa decisión no provoque una desviación temporal del déficit público de las comunidades autónomas, ya que eso supondría 5.000 millones (en torno a 4 o 5 décimas del PIB).

La ministra de Hacienda,María Jesús Montero, aseguró hoy en un Foro organizado por el diario Cinco Días que el Gobierno "hablará con las entidades financieras, coordinará con las autonomías e incluso con Europa para que la situación no impacte en las cuentas públicas", ya que si el cliente tiene derecho a la devolución del impuesto acudirá a las Haciendas autonómicas y estas deberán adelantar la cuantía a devolver. y después pedírsela a la banca.

Montero reconoció que el Ejecutivo está "expectante" pero que ya tiene todo previsto en caso de que el Supremo se mantenga en su postura inicial, ya que la salida del procedimiento de déficit excesivo que va a lograr el país en 2019 es algo de lo que más presume el Gobierno y no quieren comprometerlo en ningún caso.

Plan presupuestario

Montero afirmó que "en absoluto" está centrada en la posibilidad de prorrogar las cuentas de 2018 para 2019, sino que está llevando a cabo un "intensísimo trabajo de negociación" con otras formaciones políticas para lograr el apoyo de sus Presupuestos en el Parlamento.

"No contemplo el escenario de que no se aprueben. La idea es que entren (al Parlamento) a finales de diciembre y, según los tiempos parlamentarios, no sería descartabe que se pudiera llevar a cabo su tramitación en enero y que en febrero podríamos tener un escenario de aprobación", afirmó.

Ante las preguntas sobre el apoyo de formaciones independentistas, Montero apuntó a que "hay que dejar que los temas maduren", en alusión a la situación de tensión actual, pero dijo que "lo importante es que si estas cuentas son buenas para los españoles y los catalanes no hay razón para que los independentistas no las aprueben".

Independientemente de que el Gobierno consiga a sacar adelante los Presupuestos o no en el Parlamento, Montero confirmó que ya se han iniciado las tramitaciones de las nuevas dos figuras tributarias que prevé aplicar desde el año que viene: la tasa a las transacciones financieras y el impuesto a las transacciones financieras.

En este sentido, recordó que ambos tributos contaban el año pasado con el apoyo del Partido Popular, quien incluso "los defendió ante las instituciones europeas" y se comprometió a aprobarlos este año, aunque ahora no parezca apoyarlos. "Esas figuran han caminado en paralelo a los Presupuestos, no van incorporadas al proyecto de presupuestos", explicó.