El 25% de la deuda de España está ya en manos del BCE

El Banco Central Europeo (BCE)acumula en bonos el 25% de la deuda del Producto Interior Bruto (PIB) de España o lo que es lo mismo, unos 322.000 millones de euros, según ha explicado el secretario de Estado del Tesoro, Carlos San Basilio, durante su intervención en la Comisión de Presupuestos.

San Basilio ha explicado que la compra de deuda por parte del BCE se había reducido drásticamente en los últimos años, pero tras el estallido de la pandemia y con los nuevos planes puestos en marcha el volumen de bonos adquiridos aumentó considerablemente.

No obstante, el secretario de Estado ha explicado que España goza de muy buena confianza de los mercados. Prueba de ello son los bonos a 50 años, que no adquiere el BCE y que están teniendo muy buena acogida por parte de residentes y no residentes. "Nos estamos financiando a unos costes muy favorables", ha reconocido.

El Gobierno planea emitir hasta diciembre unos 20.000 millones de euros adicionales, lo que supondría elevar la cifra anual hasta los 115.000 millones de euros, 15.000 millones menos de los estimados para este ejercicio. En 2021 la emisión bruta se acercará nuevamente a los 300.000 millones. No obstante, la emisión neta se situará en torno a 110.000 millones de euros, en línea con lo que se ha puesto en el mercado este año.

Desde Tesoro esperan poder seguir emitiendo deuda barata al menos seis años más gracias al bajo entorno de tipos, tal y como ha reconocido San Basilio en sede parlamentaria. "Estamos en un ciclo de interés bajo que es un ciclo estructural y esto hace que se revisen los planteamientos", ha explicado.

El coste anual total de la cartera del Tesoro se sitúa actualmente en el entorno de los 30.000 millones de euros años. El Gobierno espera que 2021 se recupere la senda descendente. Los costes de emisión se situaban a comienzo del año en el 0,23% y ahora están en el 0,22% y pueden terminar en el 0,20%, según las estimaciones de San Basilio.

Deuda récord

La deuda pública española alcanzó al cierre del segundo trimestre una tasa récord del 110,1% del PIB, tras marcar también un nuevo máximo histórico en término absolutos al llegar a 1.290.657 millones de euros, de acuerdo con los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

El nivel de deuda alcanzado al cierre del segundo trimestre supone 11,5 puntos porcentuales más respecto al que había un año antes, lo que se enmarca en un contexto de lucha contra la covid-19 que ha mermado las cuentas públicas y ha aumentado la necesidad de financiación de las administraciones públicas.

La tasa está a poco más de cinco puntos del objetivo del Gobierno para el conjunto del año, fijado en el 115,5% del PIB. La administración central es la que carga con el mayor aumento de deuda, tras sumar 86.796 millones en el último año, hasta un total de 1.158.811 millones.