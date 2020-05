La desimputación de Monzón en Púnica provoca un seísmo en la Audiencia Nacional

La desimputación de Javier Monzón en el caso Púnica permitirá que investigados en otros casos en la Audiencia Nacional reclamen el mismo trato dado al presidente de Prisa y de Openbank (el banco digital de Santander), y pidan el archivo sus causas.

Los autos del 7 de mayo de la Sala de lo Penal Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que rechazan los recursos de apelación presentados contra el archivo de la investigación sobre Monzón, están generando un terremoto jurídico que puede llegar a modificar los criterios seguidos para mantener como imputado a una persona en una causa penal.

Con los fundamentos de derecho expuestos en los autos de la desimputación de Javier Monzón bajo el brazo, los despachos que representan a presidentes o expresidentes de compañías investigados en la Audiencia Nacional pueden fortalecer las defensas de sus clientes. El caso del expresidente del BBVA Francisco González posiblemente sea el más representativo.

"Llevo tres años imputado, he perdido mi trabajo, he tenido problemas de salud, no hay nada que me incrimine, y ahí sigo", dice un empresario

"¿Por qué a Monzón le desimputan y a mí no?", se pregunta un empresario que lleva tres años como investigado en una causa seguida en la Audiencia Nacional. "He perdido mi trabajo, he tenido problemas de salud, en la investigación no se ha aportado nada que me incrimine, pero ahí sigo", lamenta. "¿Por qué a Monzón le 'sacan' y a mí no?", se queja, "llevo tres años sin poder trabajar, apartado de todo".

Los recientes autos de la Audiencia Nacional, a los que ha accedido este diario, que confirman la desimputación de Javier Monzón "marcan un criterio de valoración judicial, confirmado por la Sala de lo Penal, de cómo deben entenderse las concretas competencias y conocimientos que acceden a un Presidente en una organización empresarial compleja con distribución y delegación de competencias", afirman en un despacho de abogados consultado por este diario, entre cuyos clientes se encuentran investigados en la Audiencia Nacional.

Presunta actividad penal

Manuel García Castellón, Magistrado Juez Titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, acordó en un auto fechado el pasado 12 de enero el sobreseimiento provisional de las actuaciones iniciadas contra Javier Monzón por su implicación en el caso Púnica siendo presidente de Indra.

Contra ese sobreseimiento presentaron recurso de apelación la Fiscalía y la asociación de abogados Adade.

La desimputación de Monzón "puede provocar un cambio de tendencia y que se vuelva a los principios básicos del sistema penal"

En el auto del jueves 7 de mayo por el que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza el recurso de Fiscalía, se advierte que "no es dable en derecho atribuir una presunta actividad penal, por el simple hecho de ostentar la representación de un organismo o una entidad".

El auto dice que no puede atribuirse una presunta actividad penal "sin examinar antes si hay datos de su concreta participación y de la existencia de culpabilidad derivada de un incumplimiento de la falta de adopción de unas medidas obligatorias que traten de paliar ese riesgo".

El caso de FG

Los jueces Teresa Palacios, Carmen Paloma González Pastor, y Juan Francisco Martel Rivero señalan en el auto en el que rechazan el recurso de Adade a la desimputación de Monzón, que, con independencia de que una de las obligaciones legales de toda institución o entidad y de su presidente sea el respeto o el cumplimiento de la ley, "ello no quiere decirse que tenga que velar y supervisar los posibles hechos delictivos cometidos por sus empleados".

El expresidente de BBVA ha basado su defensa en asegurar que no supo de la contratación de Villarejo hasta que explotó el escándalo

"Lo único a lo que está obligado legalmente quien ostenta una responsabilidad de un grupo organizado es adoptar los mecanismos para que en esa entidad se establezca un control eficaz de detectar cualquier infracción y esa previsión legal está contenida en la sociedad que presidía el Sr. Monzón de Cáceres", dice el auto.

Los autos que confirman la desimputación de Javier Monzón podrán ser empleados para reforzar las defensas de otros conocidos empresarios imputados en la Audiencia Nacional.

Es el caso del expresidente de BBVA, Francisco González, imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de cohecho y revelación de secretos, en el caso BBVA, pieza separada del gigantesco sumario de la Operación Tándem, que investiga las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La principal línea de defensa que ha seguido González durante la investigación ha sido la de asegurar que supo por vez primera de la relación entre BBVA con Villarejo cuando estalló el escándalo, a mediados de 2018, y que no conoció su contratación. Francisco González abandonó la presidencia de BBVA en diciembre de 2018.

La desimputación de Javier Monzón, considera un reconocido abogado penalista consultado por este diario, "puede marcar un antes y un después en las instrucciones penales de la Audiencia Nacional, que se cambie la tendencia actual y se vuelva a los principios básicos del sistema penal". En su opinión, "se ha distorsionado el concepto de sospecha, se han empleado atestados policiales para crear indicios sobre los que basar una imputación".