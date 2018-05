Primeras demandas contra Google, WhatsApp y Facebook por incumplir la nueva ley de datos

La asociación europea de defensa de la privacidad, Noyb.eu, ha anunciado sendas demandas de usuarios contra Google, WhatsApp, Facebook e Instagram por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGDP), el nuevo marco legal europeo que busca proteger los datos del usuario y que entró en vigor el pasado viernes 25 de mayo.

Las denuncias, de la que se ha hecho eco también en su web la Asociación de Internautas española, se basan en que en muchos casos se ha forzado al usuario a aceptar las condiciones del servicio mediante coacción -si no se aceptaban se interrumpiría el servicio-. De hecho en el caso de Facebook, asegura la asociación, se han llegado a bloquear cuentas de usuarios que no dieron su consentimiento.

"Facebook ha llegado a bloquear las cuentas de los usuarios que no dieron su consentimiento. Al final los sólo tuvieron la posibilidad de borrar la cuenta o pulsar el botón de 'de acuerdo'; eso no es una libre elección, me recuerda más al proceso electoral de Corea del Norte. Probablemente no tendremos de inmediato multas millonarias, pero las corporaciones han violado intencionadamente el RGPD, así que esperamos la correspondiente multa al amparo de la regulación", ha asegurado Max Schrems, presidente de noyb.eu.

Noyb.eu asegura que el RGPD prohíbe expresamente el consentimiento forzado. En virtud de esto, la continuidad del servicio no puede depender de si el usuario da su consentimiento al uso de sus datos, algo que ya expresaron las autoridades de protección de datos europeas en una guía publicada en noviembre de 2017.

7.600 millones en sanciones

Desde Noyb.eu aseguran que, además de las cuatro autoridades de protección de datos de los países de residencia de los denunciantes, el Comisionado Irlandés de Protección de Datos también se involucrará en los casos, dado que tres de las sedes de las compañías demandadas están en Irlanda (WhatsApp, Facebook e Instagram; Google tiene sede en Estados Unidos). El montante total de las sanciones podría alcanzar los 7.600 millones de dólares, según la asociación.

"Sabíamos que esto iba a pasar. Estamos muy desprotegidos respecto a las grandes compañías digitales. La denuncia va a poner a prueba si las agencias de protección de datos de diferentes países son capaces de trabajar de forma orquestada para dar una solución. Son denuncias de usuarios de distintas regiones y la RGDP ha creado para afrontar esta situación un comité que aglutina a los entes de protección de datos de los diferentes países de Europa. En España este organismo es la Agencia Española de Protección de Datos", ha asegurado Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas.

Google, por su parte, ha explicado a este medio que "construimos nuestros productos y servicios sobre la base de la privacidad y la seguridad desde el principio y estamos comprometidos con el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Durante los últimos 18 meses hemos estado trabajando y tomando medidas para actualizar nuestros productos, políticas y procesos y proporcionar a los usuarios transparencia y control de sus datos en todos los servicios que ofrecemos en Europa".