El expresidente de Pescanova pide reiniciar la investigación para imputar a varios bancos

El expresidente de Pescanova Manuel Fernández Sousa, a través de su defensa, ha pedido a la Audiencia Nacional que reinicie la investigación del caso Pescanova para imputar a varias entidades bancarias que concedieron créditos a la empresa a partir de 2010. El letrado Gonzalo Martínez Fresneda ha cuestionado que las entidades financieras no hayan sido convocadas como partícipes a título lucrativo por los intereses que cobraron durante esos años.

La petición ha tenido lugar en el marco de la lectura de las cuestiones previas que se ha celebrado este lunes en la primera sesión de vista oral del juicio contra la excúpula de Pescanova, que se sienta en el banquillo por realizar "prácticas comerciales irregulares" para maquillar las cuentas de la compañía en los ejercicios de 2010 y 2011.

La defensa de Fernández Sousa ha sugerido al tribunal que "habría que suspender el juicio y devolverlo a instrucción" para que "todos los que han estado cobrando sean llamados al procedimiento para exigir la devolución del dinero". El letrado considera que los bancos a las que acudió Pescanova "se han lucrado" de esta situación y han de "devolver" los intereses que percibieron como consecuencia de las "prácticas comerciales irregulares" que realizó la empresa para esconder el verdadero estado de las cuentas.

"Los bancos tienen que devolver los intereses que han percibido como consecuencias de esas operaciones que se tachan de irregulares, pero que luego aplicando la ley del embudo son regulares para los bancos y son ilícitas para los acusados", ha señalado el letrado ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal. En este sentido, ha insistido en que si se recuperara el dinero "habría para pagar a las partes perjudicadas y sobraría dinero".

Aunque ha hablado de bancos en plural, el abogado solo han apuntado directamente a Abanca. "Tendría que comparecer para devolver la diferencia entre lo que valían las acciones y lo que ella pagó", ha asegurado. Por ello, la defensa de Fernández Sousa ha reclamado al tribunal que la acusación por estafa a las entidades bancarias que se atribuye a su cliente "no debe ser admitida". "No ha habido estafa a las entidades bancarias. No ha habido ningún perjuicio de esas prácticas", ha reiterado el abogado.

Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Vozpópuli, varios bancos "prestaron financiación al Grupo Pescanova confiando en la solvencia que mostraban sus cuentas anuales y otros documentos con relevante información económica". Sin embargo, en los años 2010 y 2011, el volumen de la deuda de la empresa era entre tres y cuatro veces superior a lo que declaraba.

Enfrenta 28 años de cárcel

Tras cinco años de investigaciones en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el expresidente de Pescanova Fernández Sousa se enfrenta a una petición de 28 años de cárcel y a una multa de 22 millones de euros. Para su hijo, la Fiscalía pide 13 años y medio de prisión con una multa de medio millón de euros. La petición para el ex consejero delegado Alfonso Paz Andrade alcanza los 12 años y medio de cárcel y la multa supera los cinco millones de euros.

La empresa matriz se enfrenta a una multa superior a los 348 millones de euros por los delitos de falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible. La auditora BDO afronta 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.