Declaración de la renta 2018: así tributan los productos financieros en España

El próximo 2 de abril comenzará la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2018. En ese momento, tendremos que rendir cuentas a Hacienda y confirmar el temido borrador, que nos dirá si nos sale 'a pagar' o 'a devolver'. Si tienes tus ahorros invertidos en diferentes productos financieros es fundamental que conozcas la fiscalidad de cada uno de ellos, para que luego no hayan sorpresas.

Los vehículos e inversión tributan en el IRPF en la base del ahorro a un tipo marginal de entre el 19% y el 23%, como rendimiento de capital mobiliario o como ganancias o pérdidas patrimoniales. Los únicos que tributan en la base general son los que están relacionada con la jubilación como los planes de pensiones, los planes de previsión asegurados (PPA), seguros de dependencia y algunos seguros colectivos.

Los que tributan en la base del ahorro son la venta de bonos y obligaciones, letras del tesoro, acciones preferentes, depósitos estructurado y obligaciones convertibles.

También los dividendos y cupones, el rescate de los Unit Linked y seguros de vida ahorro e invalidez, así como los pagarés de empresas, los intereses de depósitos y cuentas corrientes, los PIAS y las cuentas de ahorro (CIALP y SIALP).

Retención de cada producto

Cuando hacemos la declaración de la renta -entre abril y junio- podemos deducirnos las retenciones que se nos hayan aplicado del total. No obstante, no todas las rentas tienen retenciones. Hay productos como las letras del tesoro, ETF, derivados y divisas que no están sujetas.

Por otro lado, hay otros productos que tiene dos fuentes de renta, de rendimiento explícito e implícitos. De estos, sólo los explícitos están sujetos a retención.

Es el caso de las acciones, en las que el dividendo tiene retención, pero la venta no; o el caso de los intereses de las cuentas y depósitos o los cupones de los bonos.

Otros productos que siempre tienen retención son los fondos de inversión, los seguros de vida, los pagarés de empresa, los bonos cupón cero y los planes de pensiones.

En las retenciones se aplica un tipo impositivo del 19%, a excepción de los planes de pensiones en los que la retención se calcula en función de la escala marginal y del importe que se haya rescatado.

Los fondos de inversión

Mención especial para los fondos de inversión, que solo tributan cuando se produce el reembolso, es decir, cuando se saca el dinero. Las ganancias o pérdidas patrimoniales que hayamos percibido irán en cuestión a este baremo:

19% hasta 6.000 euros

21% entre 6.000 y 5.000 euros

y 23% a partir de 50.000 euros

