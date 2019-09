DAZN valora comprar los derechos del fútbol junto a Amazon y Facebook

DAZN no ha comprado los derechos de las retransmisiones del fútbol, contenido que daría un valor diferencial a su propuesta de contenidos. Desde la compañía explican que declinaron la adquisición de los mismos principalmente por dos motivos.

"Por una parte, su coste es muy alto, pero por la otra tampoco podemos pasar por alto que la oferta técnica de Telefónica no era la mejor para el servicio que pretendemos dar a nuestros clientes. Por ejemplo, no nos ofrecieron retransmisiones en calidad HD, y no podemos ofrecer nuestra propuesta con la calidad que queremos. Hace diez año tenía sentido ofrecer calidad SD, pero hoy no", explica Veronica Diquattro, vicepresidenta ejecutiva de DAZN en España e Italia.

Desde la plataforma aseguran estar en conversaciones con la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) para modificar las condiciones en las que el operador dominante ofrece los derechos a sus posibles compradores.

DAZN cosechará números negativos en el presente ejercicio en nuestro país, algo que también sucederá con la compañía a escala global. Ahora son años en los que toca invertir

Además, DAZN no descarta adquirirlos junto a otros socios, con los que compartiría las retransmisiones. Preguntada sobre la disposición de la OTT a comprarlos con empresas como Netflx, Amazon o Facebook, Diquattro es clara.

"En otros países, caso de Italia, hemos llegado a acuerdos con rivales directos como Eurosport o Sky. Mantenemos todas las opciones abiertas. Valoramos en cada mercado la mejor estrategia para llegar a más personas. Ir con otras OTT es una opción", asegura.

Negocian con las telecos

Los operadores de telecomunicaciones como Telefónica, Vodafone u Orange están también en el radar de DAZN, que acaba de hacer la presentación oficial de la Euroliga de baloncesto, competición para la que tiene los derechos.

"Los operadores siempre son una opción interesante, sobre todo en términos de crecimiento. Estamos hablando con todas las telecos españolas para incorporar nuestro producto y que puedan hacer ofertas dedicadas a sus usuarios. Esa es parte de nuestra estrategia de distribución. La idea era empezar en España por nuestra cuenta, solos, para que nos conocieran. Tenemos que ver también si tiene sentido conseguir con los operadores los derechos del fútbol de forma conjunta. Al final el objetivo que tenemos es ofrecer más posibilidades a un precio competitivo, pero de una manera sostenible", matiza.

Resultados negativos en España

La compañía no facilita datos concretos, pero reconoce que pese al buen comportamiento en usuarios registrados, los números, de momento, no cuadran.

"Llevamos dos años en el mercado. Cualquier empresa que acabe de iniciar un negocio como el nuestro va a dar números negativos durante varios ejercicios. Los primeros ejercicios son de inversiones. Yo vengo de Spotify y consiguió arrojar números positivos después de diez años en el mercado", concluye.