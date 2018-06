Seis datos que delatan el comienzo de una nueva burbuja inmobiliaria

Es evidente que existe un tensionamiento en los precios en Madrid y Barcelona. Los expertos no paran de decir que se trata de "casos aislados" y que España está lejos de volver a una burbuja inmobiliaria, como la que vivimos. Y es cierto, los niveles que se alcanzaron con el boom están a años luz de los actuales, pero hay ciertos datos estadísticos que no encajan y que vaticinan que el mercado está sufriendo un nuevo calentón que podría terminar en otra burbuja, que no tiene por qué ser igual a la de 2007.

El indicador más claro es el del precio de la vivienda. Según los últimos datos del INE, las casas se han encarecido un 6,7% en el año en España y según los datos de tasación del Ministerio de Fomento, en municipios como Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca el precio de la vivienda nueva ha aumentado un 34%, 23% y 13%, respectivamente y respecto a los registros mínimos históricos a inicios de 2014.

Para este año, CBRE considera que se producirá un incremento medio de los precios de la vivienda nueva y usada de un 6% en los municipios antes mencionado y se agrega también Valencia.

Una subida que no se justifica ni con el aumento de los sueldos ni con el dato de inflación subyacente. Los sueldos siguen estancados en una subida del 1,56%, esta variación salarial es casi cuatro décimas inferior a la tasa del IPC interanual del mes de mayo (2%) adelantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

A esto se le suma que los españoles, cada vez más, tienen que destinar una mayor cuantía de su sueldo a pagar la hipoteca. El pasado año el promedio estaba en el 28,66% de los ingresos anuales, siendo superior al 40% en algunas comunidades autónomas como las Islas Baleares.

Guerra de hipotecas

Para seguir sumando volvemos a una guerra de precio en las hipotecas. Lo recomendable siempre ha sido que lo que el banco te 'preste' no supere el 80% del precio total de la vivienda, pero ya se están comenzado a ofrecer productos que superan ese nivel. De momento, los datos del Banco de España apuntan a que un 14,5% de los préstamos hipotecarios que se concedieron en el primer trimestre del año estaban sujetos a un loan to value de ese nivel.

Según Idealista, BBVA, Liberbank o ING, por ejemplo, podrían llegar hasta el 100%, aunque sin llegar a la totalidad (además, los gastos no los financian y hay que aportarlos vía ahorros). Ibercaja, por su parte, confiesa que puede cubrir hasta el 90%.

En cambio, otros referentes del sector en materia hipotecaria como Santander o Abanca se limitan a ofertar que sus hipotecas alcanzan hasta el 80% de la tasación o el precio de compra, aunque no descartan estudiar el caso antes de dar por perdido un cliente.

La demanda extranjera también creció en el último año, hasta alcanzar loas casi 86.000 compraventas en 2017. El grueso de la demanda se centró en las provincias con infraestructuras turísticas consolidadas -Alicante, Málaga, Barcelona, Baleares y Tenerife-, según datos del Ministerio de Fomento.