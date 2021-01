Dancausa (Bankinter): "Las vacunas no van a ir tan rápido como pensábamos"

María Dolores Dancausa de un golpe en la mesa y advierte de que "las vacunas no van a ir tan rápido y que la pandemia no va a terminar tan rápido como pensábamos".

Así lo ha comunicado la consejera delegada de la entidad, durante la presentación de resultados de 2020 que ha tenido lugar este jueves. Durante esa misma rueda de prensa, la banquera ha lanzado un mensaje claro al Gobierno, pues considera que los bancos deben tener un "papel fundamental" en la colocación de los fondos europeos.

"Tenemos mayor capacidad que nadie para canalizar esos fondos y financias los proyectos. Ya lo hemos demostrado con los créditos ICO", ha enfatizado.

Por otra parte, el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha descartado que hasta la fecha los créditos ICO hayan evolucionado a mora o provoquen algún tipo de insolvencia.

Dancausa también ha añadido que Bankinter no está cobrando por los depósitos a las personas físicas pero sí a las empresas grandes.

Spin-off de Bankinter

Díaz ha anunciado que el grupo ha enviado a los reguladores la solicitud para realizar el 'spin-off' (escisión de la compañía) de Línea Directa, lo que supone "un buen paso" hacia la ejecución final de la salida a Bolsa de la aseguradora, cuya fecha no se ha aventurado a anticipar.

La salida a Bolsa de Línea Directa, anunciada en diciembre de 2019, estaba prevista para el segundo semestre de 2020, unos planes que se vieron interrumpidos por la irrupción de la pandemia del coronavirus.

En la presentación de resultados del ejercicio 2020 ante analistas e inversores, el directivo ha asegurado que Bankinter tratará de ejecutar la transacción "tan pronto como sea posible", si bien existen unos procesos y tiempos que deben ser respetados, por lo que ve "difícil" ofrecer una fecha para la operación.

Resultados

Bankinter ganó 317 millones de euros en 2020, un 42% menos que el año anterior, debido al impacto de las provisiones de 242,5 millones que dotó para afrontar el empeoramiento de la economía a causa de la covid-19 y también a la ausencia de los ingresos extraordinarios que se anotó en 2019.