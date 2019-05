La mitad de los europeos pagará menos por el móvil desde mañana, ¿qué debes saber?

A partir de hoy los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que realicen llamadas internacionales (de un país a otro de Europa) pagarán menos por las mismas.

El precio máximo fijado por Bruselas para este tipo de comunicación ha quedado establecido en un máximo de 19 céntimos por minuto más IVA en el caso de la voz, y de 6 céntimos para los mensajes cortos (SMS).

Si desde 2017 es posible viajar dentro de la Unión Europea y usar el teléfono como si no saliéramos del país de origen (roam like at home), una medida impulsada por la eurodiputada Pilar del Castillo, desde hoy llamar desde nuestro país de origen a cualquier otro de la Unión Europea será más económico.

El precio medio de una llamada fija o móvil internacional dentro de la UE puede ser hasta diez veces más cara que las comunicaciones dentro de un mismo país

"Estos nuevos límites de precio para las llamadas y los SMS internacionales dentro de la UE forman parte de la revisión a escala de la UE de las normas sobre telecomunicaciones para mejorar la coordinación de las comunicaciones electrónicas y reforzar el papel del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)", ha informado la UE.

Según una encuesta realizada por la Unión Europea, casi la mitad de los ciudadanos (cuatro de cada seis) del viejo continente ha realizado alguna llamada internacional durante el último mes desde su país a otro de la UE

Estas personas verán reducida la factura a pagar gracias al recorte aprobado hoy por las instituciones europeas. La UE obliga a los operadores a no facturar en ningún caso más de esos 19 céntimos el minuto más IVA.

El precio máximo se limita a los clientes particulares. Las empresas están excluidas. La UE entiende que hay ofertas atractivas en el ámbito empresarial que permiten que el sector no sea regulado

"Tras suprimir las tarifas de itinerancia en 2017, la UE ha tomado medidas ahora contra los costes excesivos de las llamadas transfronterizas que se hagan desde casa. Gracias a estas dos acciones, los consumidores europeos quedan ahora totalmente cubiertos frente a las facturas exorbitantes cuando llamen a un número europeo, tanto en su país como en el extranjero. Es uno de los numerosos logros concretos del mercado único digital", ha declarado Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales de la Comisión Europea.

Precios tres veces inferiores

El precio medio de una llamada fija o móvil internacional dentro de la UE era hasta ahora de media tres veces más cara que las llamadas de voz dentro de los países de origen.

En algunos casos, este precio podía ser hasta diez veces superior que el de las llamadas estándar. Todo depende del operador y la tarifa contratada.

La normativa se aplicarán en los 28 países de la UE a partir de mañana, y muy pronto también entrará en vigor en Noruega, Islandia y Liechtenstein

Las compañías de telecomunicaciones de toda la UE (en España Telefónica, Vodafone, Orange y MásMóvil) tendrán que notificar al usuario los nuevos límites de precios.

La normativa se aplicarán en los 28 países de la UE a partir de mañana, y muy pronto también entrará en vigor en Noruega, Islandia y Liechtenstein.

El precio máximo se limita a los clientes particulares. Las empresas están excluidas. La UE entiende que hay ofertas atractivas en el ámbito empresarial que permiten que el sector no sea regulado.