Montoro: "Tenemos un mes largo para convencer al PNV"

“Tenemos tiempo suficiente para convencer al PNV y al resto de partidos” de que deben apoyar los Presupuestos, ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

“Un mes largo”, ha añadido, hasta que el debate de enmiendas de totalidad en el Pleno del Congreso, en la última semana de abril, determine si el Ejecutivo tiene mayoría con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, o si la oposición logra imponer sus enmiendas de totalidad.

Montoro hacia estas apreciaciones sabiendo ya que el PNV acababa de emitir una nota diciendo que “ni siquiera existe la posibilidad de abrir una negociación”, diga lo que diga el Gobierno, mientras el artículo 155 siga vigente en Cataluña.

El titular de Hacienda ha recordado que el martes 3 de abril, cuando las cuentas públicas a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, empieza el trámite parlamentario de comparecencias de altos cargos a explicar cada uno su epígrafe presupuestario.

Y La Moncloa confía en que, para entonces, el independentismo ya haya investido un presidente de la Generalitat sin cuentas pendientes con la Justicia y que gobierne “para todos los catalanes”, no solo para la mitad que vota soberanista.

Méndez de Vigo ha pedido al presidente del Parlament que abandone la tentación del “empecinamiento en el error” de investir a Carles Puigdemont

Así lo ha dicho el Ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, quien ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que abandone la tentación del “empecinamiento en el error” de investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

"Saben las consecuencias jurídicas y penales"

El Ejecutivo cree no pasará de una declaración simbólica pero Méndez de Vigo le ha recordado que el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que no puede haber una investidura no presencial de un candidato, si pena de incurrir en un delito de desobediencia.

“Y saben las consecuencias jurídicas y penales” de eso, ha avisado a Torrent, en alusión al encarcelamiento de su antecesora, Carme Forcadell.

El portavoz también ha explicado que el Gobierno responderá a la Comisión de Derechos Humanos, que ha admitido a trámite la denuncia de Puigdemont por su situación, como también lo hizo antes con Jordi Sánchez.

España tiene un plazo de seis meses para hacer esas alegaciones, aunque Méndez de Vigo ya ha advertido que dirán a Naciones Unidas que Puigdemont es un “prófugo de la Justicia”.