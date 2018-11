La crisis de DIA pone en jaque a 7.400 tiendas, 40.000 empleados y 4.000 franquiciados

Nadie niega que la cadena de supermercados DIA está en cuarentena. La compañía presenta unos síntomas que van en línea con la fiebre que vive sector de la distribución. Aunque la cadena ‘roja’ padece ciertas particulares que agrava su situación. Su principal dolencia es que la única empresa del sector que cotiza en Bolsa.

Un mundo que llena las noticias de la compañía de términos como ‘hedge funds’, inversores bajistas, caída de márgenes de ebitda… Un ‘ruido’ de conceptos que pueden resultar familiares para los expertos en la información bursátil y empresarial, pero que aumenta la incertidumbre para muchos trabajadores de DIA. “Sabemos sólo que está habiendo movimientos en el equipo directivo, el consejo de Administración y que un multimillonario ruso es el accionista mayoritario que pretende comprar toda la empresa”, explica un cajero de la cadena de una céntrica tienda de Madrid.

Según explica a este medio, su confusa visión de lo que está sucediendo la comparten muchos de sus compañeros. DIA cuenta con una plantilla de 41.000 trabajadores en sus cuatro mercados: España, Portugal, Argentina y Brasil. Sólo en su país de origen el número de empleados ronda los 26.600. Un portavoz de CC.OO. en DIA asegura que la compañía sí ha establecido contacto con los sindicatos para dar un mensaje de tranquilidad. “En un comunicado nos explican que se encuentran en un escenario de análisis del negocio y que en el caso de que ocurra algo seremos los primeros en enterarnos”, señala.

Los representantes sindicales reconocen que existen dudas pero “no queremos que la gente se ponga nerviosa pese a las continuas noticias que se leen sobre la compañía”, explican desde CC.OO. No obstante, señalan que la mayor parte de la información que les llega es desde la prensa y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “La posible venta de tiendas no rentables o la búsqueda de un comprador para Clarel son informaciones que nos hemos enterado por terceros”, explican desde los sindicatos de la cadena de supermercados.

¿Cierre de tiendas?

Los trabajadores afirman que saben muy poco de Mikhail Fridman, dueño de LetterOne y accionista mayoritario de la compañía. Tampoco de Antonio Coto. El consejero delegado de DIA, se estrenaba este martes ante los analistas con los resultados del tercer trimestre. El ejecutivo adelantó algunas pinceladas de su esperado plan estratégico y, sobre todo, destacó su intención de cerrar las tiendas no rentables en España.

“La compañía nos transmite que están analizando el negocio, pero que no está confirmado ningún cierre”, señala un portavoz sindical de DIA. Su red de tiendas en España ronda los 4.900 establecimientos de los 7.400 que tiene en total en sus cuatro mercados y con todas sus enseñas. Una red de tiendas que también puede reducirse por la venta de Max Descuento y Clarel.

La ‘alternativa estratégica’ de Max Descuento se anunció antes de verano y supondría desprenderse de cerca de 35 tiendas en toda España. Por su parte, la enseña de cosméticos Clarel cuenta con una venta más complicada. La marca alcanza los 1.270 establecimientos entre España y Portugal. La cadena Clarel se lanzó hace seis años tras la adquisición del negocio en la Península Ibérica del gigante alemán Schlecker.

Las tiendas de Clarel lograron en el pasado ejercicio unas ventas por valor de 358 millones de euros. Una cifra que superaba en un 2,6% a lo ingresado el año anterior. Por ello, Antonio Coto indicaba que "Clarel es muy rentable, tiene muy buen mercado y es un buen negocio”, pero el ejecutivo matizaba que quieren “estudiar estrategias alternativas" porque es un “negocio no esencial”. El objetivo de DIA es centrar sus esfuerzos en transformar “el negocio de supermercados”, explicaba Coto.

4.000 'socios'

El 51% de la red de tiendas DIA son franquicias, lo que supone cerca de 4.000 establecimientos en los 4 países en los que opera. "La franquicia forma parte de la identidad de DIA lo que ha posicionado a la compañía como la primera empresa franquiciadora de España y la segunda a nivel europeo en el sector de la alimentación", describe la cadena de supermercados en su propia web.

En España son más de 2.100 las franquicias. Es decir, 2.100 'socios' que dependen de que DIA logre mejorar su imagen para que su inversión no pierda valor. "Nuestro contacto con la antigua dirección de la compañía era inexistente y es igual con la actual cúpula. Por otro lado, espero que la incertidumbre en la compañía no afecte al negocio porque, de momento, sólo nos vemos golpeados por factores externos", explica un franquiciado a este medio.

Pero no sólo son los trabajadores y los franquiciados de DIA los que están pendientes de está situación. Los cerca de 40 millones de clientes que visitan las tiendas cada año también no pierden de vista todas las novedades de una cadena de supermercados que factura más de 10.300 millones de euros al año. El reto de futuro ya no es sólo superar esta cifra, sino mantenerla.