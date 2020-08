El Corte Inglés prepara su artillería para la vuelta al cole pese a las dudas sobre el coronavirus

Las grandes cadenas de distribución preparan estos días una de las fechas más destacadas en sus promociones comerciales: la vuelta al cole. Pese a los interrogantes que todavía no tienen respuesta sobre qué ocurrirá con el calendario escolar y si habrá un inicio de curso escolar tal y como lo conocemos hasta ahora, los gigantes comerciales no tienen previsto paralizar sus campañas y trabajan en ellas para tenerlas listas en los próximos días.

Es el caso de El Corte Inglés, que ultima los detalles de esta emblemática campaña que suele lanzar a bombo y platillo a finales de agosto pero que ya ha hecho pública en su página web y en, donde ofrece descuentos en ropa y calzado o papelería, así como opciones para financiar las compras hasta finales de septiembre.

No obstante, la compañía que dirige Marta Álvarez no es la única que ya tiene listas varias de sus ofertas para este periodo; Carrefour, por su parte, también dará luz verde de forma oficial en los próximos días a sus promociones, pero también las recoge ya online: al textil, los libros de texto y el material escolar se suman ofertas en portátiles, impresoras o tablets, en un momento en el que la crisis del coronavirus ha dado la vuelta a la forma de organizarse de los colegios y la enseñanza a distancia cobra cada vez más protagonismo.

En el caso de Eroski, otro de los gigantes del sector que llenan sus lineales de artículos rebajados para la vuelta al cole, también ha publicado ya sus ofertas para este periodo, que serán válidas desde el próximo día 22.

Incremento de ventas

Así las cosas, se espera que, como muy tarde, la semana del 24 de agosto todos los operadores hayan lanzado sus folletos y catálogos de ofertas para el inicio de curso, pese a que no haya una fecha clara de cuándo los centros escolares se llenarán de alumnos y de qué forma.

"Estas compañías no pueden renunciar a campañas como estas después de meses cerrados y con ventas muy tocadas por la pandemia", explican a Vozpópuli fuentes del sector, que recuerdan que también lanzaron las campañas de las rebajas pese a que el confinamiento acababa de terminar.

Por eso, las compañías están trabajando sobre todo en el tipo de artículos que van a incluir en las ofertas para el inicio del curso escolar, dando un peso más destacado a la tecnología pero incluyendo también las promociones tradicionales.

Con todo, las grandes cadenas, que mantuvieron cerrada su parte de no alimentación durante los meses que duró el confinamiento, tratarán de recuperar por esta vía parte de los ingresos perdidos no solo en ese periodo, sino durante las actuales rebajas que no están funcionando como debieran.