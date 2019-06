El Corte Inglés impulsa su negocio hotelero aliándose con Marriott, PortAventura y la familia Botín

"El Corte Inglés es un referente en el sector hotelero nacional", ha destacado este lunes Víctor Liñero, director general de la división de empresas de la compañía. Esta rama de la histórica cadena de grandes almacenes busca que las obras y equipamientos sea su palanca de crecimiento, tras la consolidación de su negocio textil. Y la clave está en los hoteles.

La compañía que preside Jesús Nuño de la Rosa ha forjado alianzas con grandes cadenas para impulsar esta división. El Corte Inglés logró que el gigante hoteleros estadounidense Marriott le contratara para la remodelación del Hotel Auditorium de Madrid y, actualmente, trabaja proyecto de la cadena como es el Hotel Ercilla en Bilbao.

Uno de sus principales contratos ha sido con PortAventura. El Corte Inglés ha reformado las 500 habitaciones que alberga el hotel PortAventura y ha equipado las 150 habitaciones del recién estrenado Hotel Colorado Creek, que también se incluye dentro del complejo turístico de este parque temático. Un proyecto que, según explican los representantes de PortAventura, ha supuesto una inversión total de cerca de 10 millones de euros.

El Eurostars Hotel Real de Santander ha sido otra de las alianzas que ha forjado el equipo de reformas de El Corte Inglés. Este complejo, perteneciente a la familia Botín y que gestiona el Grupo Hotusa, es uno de los referentes de la capital cántabra y fue reformado con motivo de los cien años del conocido hotel en colaboración con la cadena de grandes almacenes.

Otros proyectos

La cadena de grandes almacenes también está envuelta en otros proyectos como el hotel Only You de Valencia, el Five Flowers de Formentera (primer hotel 5 estrellas de la isla) y el Catalonia Gran Vía de Madrid. "Queremos ser líderes del sector hotelero en España", ha avanzado este lunes Víctor Liñero.

La división de Empresas de El Corte Inglés generó en el último ejercicio una cifra de negocio de 327 millones de euros, de los que casi el 50% proviene del sector de obras y equipamientos (hoteles, oficinas y otro tipo de edificaciones). El resto se refiere a actividades relacionadas con el vestuario profesional, los servicios y los suministros de diversa índole.

"Las obras y equipamientos para el sector hotelero es el área de negocio que ha registrado un mayor crecimiento tanto en proyectos nacionales como internacionales", ha informado este lunes la compañía. En el año 2018, El Corte Inglés ha estado implicado en el cambio de cara de 600 hoteles y ha puesto en marcha cinco grandes proyectos internacionales, la mayor parte de ellos en Latinoamérica.

Las obras y equipamientos para el sector hotelero es el área de negocio que ha registrado un mayor crecimiento tanto en proyectos nacionales como internacionales" Víctor Liñero (El Corte Inglés)

En los últimos tres años, esta división ha renovado más de 15.000 habitaciones de hotel, y ha acometido obras en más de un millón de metros cuadrados en el conjunto de sectores en los que opera. Aunque la compañía reitera que su negocio no cuenta con obra nueva. Esta división se limita a la reforma, las instalaciones y elementos más técnicos de los hoteles. También ofrecen el servicio de equipamiento para servicios de restauración o exteriores de los complejos.

El Corte Inglés Empresas no contempla en este sentido dar un salto a la gestión hotelera y quieren consolidarse a través de la colaboración codo con codo con las grandes cadenas hoteleras. "La división de empresas es una pequeña parte de un gigante llamado El Corte Inglés, el objetivo creciendo a través de nuestro consolidado negocio textil y nuestro creciente negocio de obras", ha concluido Víctor Liñero.