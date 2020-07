El presidente de Correos sabía del escándalo de su director financiero desde el día en que ocurrió

El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, supo del escándalo de su director financiero, Roberto Ducay, desde el mismo día en que se produjo, el 11 de junio, cuando fue expulsado de la Asociación Española de Directivos (AED). No obstante, no fue hasta casi un mes después, este 7 de julio, cuando se publicó la expulsión en el diario ABC, cuando Ducay dimitió de su puesto en Correos.

Según ha podido saber Vozpópuli por fuentes conocedoras del caso, tras la expulsión de Ducay la AED solicitó de forma inmediata a Correos que nombraran un sustituto lo más pronto posible. Lo hizo después de comunicarle al propio Ducay que estaba fuera del grupo, ya que el puesto -que sirve para representar a la compañía pública en la asociación- quedó vacío desde ese mismo momento y ante la vista de todos los integrantes del grupo de WhatsApp, que fueron testigos de la expulsión inmediata.

En esta línea, según las mismas fuentes, los movimientos en la empresa comenzaron a producirse de forma interna, en busca de la persona que sustituyera al ya exdirector financiero de Correos; de hecho, la noticia corrió como la pólvora entre algunos departamentos de la compañía, que conocían desde hace semanas la expulsión.

Correos lo niega

La versión de Correos, no obstante, es muy diferente, ya que niegan tener conocimiento sobre el tema, alegando que ni la compañía ni su presidente sabían nada del escándalohasta este lunes por la noche, tras la llamada del rotativo, que fue cuando -según aseguran- nombraron un sustituto para Ducay en la AED, de una forma precipitada.

Una versión que choca de forma frontal con el hecho de que la AED les pidió otro nombre hace semanas y con que la compañía está representada de forma oficial en la asociación, por lo que la sucesión debe hacerse de forma inmediata. No obstante, siempre según la versión de la compañía pública, esto no habría tenido lugar y Ducay habría ocultado a la empresa su expulsión y habría pasado casi un mes sin que la AED contactara de ninguna forma con Correos, algo que no creen las fuentes consultadas. "¿Cómo no va a saber nada Serrano en un mes, si Ducay era su mano derecha y despachaba con él cada día, además de representar a la empresa en la asociación?", se preguntan fuentes internas.

El ya exdirectivo de la empresa pública difundió en la madrugada del 11 de junio en el grupo de WhatsApp de la Asociación Española de Directivos (AED) una imagen de una mujer mientras se duchaba junto al mensaje "Trinque de hoy. Espectacular!!!" acompañado de pantallazos de una conversación con la mujer en la que se jactaba de haberle regateado 50 euros por la prestación de un servicio sexual. Horas más tarde, el presidente del Consejo de Madrid de la AED, Juan Carlos Gallego, le expulsó del grupo y de la propia AED.

Consultados por este movimiento, desde la asociación insisten a este periódico en que el propio de 11 de junio comunicaron de forma oficial a Ducay que estaba fuera del grupo y que empezaran a buscar un nuevo sustituto. "En los 25 años que tenemos de historia no ha pasado nunca una cosa semejante" y añaden: "Estamos preocupados por el prestigio de la propia asociación y de la profesión directiva en general".

Ducay fue nombrado director financiero y de expansión de la compañía en noviembre de 2018, tras la llegada a la dirección de Correos de Juan Manuel Serrano. Antes de este cargo, desempeñó otros en el Grupo Correos como consejero de Correos Express y de Correos Telecom. Asimismo, desempeñó parte de su carrera en el Grupo Caja Navarra y en el Grupo ISN.

PP y Vox piden explicaciones

Tanto el PP como Vox han pedido este martes explicaciones por el "silencio" del Ejecutivo respecto a la polémica. En concreto, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha solicitado declaraciones en el Congreso por el "escándalo sexual" del directivo y ha recriminado al Ejecutivo "feminista" de Pedro Sánchez su "silencio" ante este tipo de conductas "inadmisibles" en altos cargos de una empresa pública.

En el caso de Vox, la diputada Macarena Olona ha solicitado la comparecencia del presidente de Correos ante la comisión de Hacienda para informar, en primer lugar, de las razones por las que Ducay no fue "inmediatamente destituido" de su cargo tras la expulsión de la AED y, en segundo lugar, por "los motivos por los que este escándalo se ha ocultado y escondido por el Grupo Correos durante un mes y solo se ha revelado cuando ha sido destapado por un periódico nacional".