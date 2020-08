Correos gasta otros 7 millones en EPIs pero evita dar explicaciones al PP

Correos gastará cerca de 7 millones de euros en EPIs para sus trabajadores, según se desprende de las últimas licitaciones hechas públicas por la compañía. Una inversión que se sumará a los 21 millones ya gastados durante estos meses en compras a diferentes proveedores, y que se han visto inmersas en diferentes polémicas tanto por su origen como por su destino.

Tanto es así que, a mediados de junio, el PP pidió explicaciones por escrito al Gobierno sobre el baile de las mascarillas de Correos desde que se decretó el estado de alarma.

En concreto, el grupo parlamentario popular en el Congreso remitió a la mesa del Congreso de los Diputados más de media docena de preguntas al Ejecutivo basadas en las compras y ventas de mascarillas por la empresa pública de mensajería, en base a varias informaciones publicadas estos meses por Vozpópuli.

Correos, que todavía no ha dado respuesta todavía al grupo parlamentario sobre las compras anteriores, adjudicó a finales de la semana pasada un contrato de 2,2 millones de euros (IVA incluido) para adquirir geles desinfectantes, guantes de nitrilo, vinilo y látex y mamparas de separación, así como papeleras y pantallas faciales.

Compras continuas

Según la información disponible en la plataforma de contratación del sector público, a la que ha accedido este periódico, el contrato ha sido adjudicado a 19 empresas diferentes (Biomca Quimica, Cime Tres, Coach RCP Formación, Dadian Higene, Decein, Droguerías y Limpiezas SL, Eurofeyda, Flor Conde Carballo, Krape, Laf Decom, Msm Sporttapes, Ochirando, Pineda Servicios Integrales, Plagal Control de Plagas, Simplytech, Solitium, Tecnología Señaletica, Textil Distribuidora y Zaiglobal Services).

Esta vez, y a diferencia de lo ocurrido cuando presentó una lista opaca de 25 proveedores a los que había adjudicado contratos por 21 millones de euros, la compañía ha desglosado la cuantía de las adjudicaciones a cada empresa.

No obstante, esta no es última no es la única compra de EPIs que Correos tiene prevista este mes. El pasado lunes, la compañía de mensajería anunció una licitación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para contratar el suministro de mascarillas FFP2 y producto desinfectante por 4,6 millones de euros. El plazo para recibir las ofertas estará abierto hasta el 8 de septiembre.

A esta inversión hay que sumar el contrato de limpieza como consecuencia de la Covid-19 para todos los centros de Correos licitado a finales de julio por valor de 61.593 euros (con IVA), adjudicado a la empresa Aema Hispánica.