La app contra el coronavirus no rastrea contagios ni en Gibraltar ni en Andorra

Radar Covid, la aplicación desarrollada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIE) para el Ministerio de Sanidad con el objetivo de combatir el coronavirus, dejará dos zonas sin iluminar rodeadas de suelo español.

La app no funcionará ni en Gibraltar ni en Andorra, tal y como ha confirmado Vozpópuli con la SEDIE, a cuyo frente se encuentra la emprendedora Carme Artigas. Se trata de dos territorios con tránsito fluido de personas hacia y desde España.

"Sólo se podrá descargar de las tiendas de aplicaciones cuando el usuario se encuentre en España. No sólo se discriminará a Gibraltar, también se hará lo propio con Andorra. Al ser lugares sin estatus de comunidad autónoma no tendrán códigos válidos y, por tanto, la app no funcionará", explican desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

La población de ambas regiones suma más de 110.000 personas

Entre ambas regiones suman más de 110.000 personas, una cifra considerable que quedará fuera de la aplicación desarrollada para rastrear los contagios, y que ha demostrado en las pruebas realizadas en La Gomera (Canarias) una eficacia que prácticamente duplica los resultados obtenidos en el caso de los rastreos manuales.

A la espera de Reino Unido

Sin embargo, si Reino Unido apuesta por un modelo de app en la línea del sistema propuesto por la Unión Europea, que busca que las aplicaciones sean compatibles en cualquier lugar de la UE independientemente del país en el que se hayan desarrollado, la app Radar Covid podría funcionar dentro del Peñón.

"Cuando la comisión europea tenga lista la interoperabilidad, si Reino Unido utiliza un modelo interoperable, como lo es el nuestro, entonces la aplicación será compatible con Radar Covid, y esta, a su vez, podrá utilizarse en suelo gibraltareño", explican desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIE).

Pruebas en La Gomera

La SEDIE simuló cuatro oleadas de contagios después del 8 de julio en La Gomera, a fin de probar sobre las 3.300 personas que se descargaron la aplicación, la eficacia de la misma en un escenario de incremento de los contagios.

La aplicación, descargada ya por más de 100.000 personas en España, arrojó como resultados más llamativos que un 61% de los contagiados -alertados vía app- comunican su situación a las autoridades, el 78% de ellos dentro de las primeras 24 horas.

Radar Covid utiliza la señal Bluetooth de los teléfonos móviles para detectar cuándo un usuario ha estado a menos de dos metros durante más de un cuarto de hora con alguien susceptible de haberse contagiado por coronavirus.

Artigas destacó que la app "no es una solución en sí misma para paliar la covid-19, sino una herramienta más para combatirlo". También resaltó que se trata de una app voluntaria que trata los datos del usuario de forma anónima.