El coronavirus obliga a realizar entierros por Internet

El coronavirus es una de las enfermedades que más ha deshumanizado al ser humano. No sólo por la situación de confinamiento. La ley obliga a que no se produzcan aglomeraciones de personas. Quienes fallecen a causa del virus lo hacen sólos, en habitaciones aisladas. Y son enterrados prácticamente de la misma forma.

Los privilegiados que pueden acudir -los más cercanos- piden a las funerarias un certificado para transitar hasta el cementerio sin ser multados por la policía, que estos días controla que se cumpla el confinamiento. Las funerarias tratan de afrontar la situación con tecnología. Redes sociales como Youtube o Facebook son el vehículo idóneo en estos casos. Jamás será como despedirse al uso, pero no hay otra forma de hacerlo.

"Como muchas personas no pueden ir a misa, el párroco de la estación en Monforte de Lemos la oficia directamente desde su canal de YouTube. Servicios Bousende les deja el enlace a todas aquellas personas que quieran escuchar misa. Y nuestro consejo sigue siendo #quedateencasa por ti y por todos", es el post que puede leerse en el perfil de Facebook de los Servicios Funerarios Bousende, que ofrece además el envío de condolencias de forma telemática a los familiares de quienes fallecen estos días: correo electrónico, WhatsApp o el propio perfil de Facebook.

Youtube, WhatsApp o Facebook son algunos de los canales utilizados por las funerarias para acercar los sepelios a familiares y amigos

Desde el perfil del párroco se retransmiten habitualmente misas para los seguidores de su canal, muchos de ellos personas que por sus circunstancias, edad o problemas físicos no pueden acudir presencialmente.

También hay familiares que directamente tratan de hacer la retransmisión por su cuenta, pese a que es algo que no está permitido. "Era un hombre maravilloso. A su entierro hubieran acudido centenares de personas en otras circunstancias pero al final no llegábamos ni a diez. Uno de los allegados nos pasó antes un enlace para emitir el entierro. Al final no le dejó la funeraria y transmitimos el audio. Es durísimo no poder despedirte de tus seres queridos más cercanos", explica una persona que prefiere mantenerse en el anonimato, y que acudió a este funeral. El Gobierno ha prohibido la celebración de velatorios y funerales, a fin de minimizar los riesgos de contagio.

"Calculo que había 200 ó 300 personas escuchando el entierro. Estaban activas unas 100 conexiones y estoy seguro de que no había menos de tres personas escuchando el audio en cada móvil. En otras circunstancias su despido habría sido multitudinario", explica la misma persona.

No es nuevo

"Desde nuestra empresa Funeraria La Luz debido a la situación actual y a la normativa de la Policía mortuoria que tenemos que cumplir por el bien de todos os comento que intentaremos poner la foto de todas las personas a las que por desgracia tengamos que atender para que de algún modo podáis conocer su fallecimiento y contactar con sus familias y transmitirles vuestro apoyo y cariño en estos momentos tan sumamente tristes en los que no se puede ni siquiera compartir el duelo ni despedir como se merece a un ser querido. Muchas gracias a todos los familiares de nuestros fallecidos por su comprensión y resignación, recordad que todos estamos haciendo lo correcto por el bien común y ese debe ser también vuestro consuelo. Gracias a todos", es el mensaje del perfil de una funeraria, consultada por este medio. El post es del 22 de marzo.

Las retransmisiones en directo de funerales no son algo nuevo. En 2014 la Concejalía de Cementerios del Ayuntamiento de Valencia anuncio la puesta en marcha de un servicio denominado 'Despedida online' para asistir a través de Internet a la despedida de un ser querido fallecido.

La familia del familiar es quien enviará un enlace, facilitado por la funeraria, a quienes desee que tengan la posibilidad de estar presentes telemáticamente en el responso. Una cámara situada en la sala será la responsable de grabar y distribuir el contenido.