El coronavirus desata un terremoto de escala multimillonaria en la industria del deporte

Una de las industrias donde más visibles se muestran ya los efectos del coronavirus es la del deporte. La suspensión del Masters de Tenis de Indian Wells en EEUU hasta nuevo aviso es la prueba cabal de que la pandemia es capaz de impedir la celebración de eventos deportivos de dimensiones multimillonarias incluso en el país más poderoso de la Tierra.

El impacto económico previsto para los 10 días de Indian Wells era de unos 350 millones de euros que han quedado ahora en el aire. Su cancelación ha generado estupor en los deportistas. No solo porque podría al menos salpicar a otros eventos de impacto similar, como el Masters de Miami o el de Montecarlo, sino porque es tan simbólica como representativa de lo que parece un terremoto que amenaza no solo al tenis sino a los cimientos del conjunto de la industria mundial del deporte, expuesta como pocas a la globalización.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.