Las primeras convocatorias para acceder a fondos europeos no saldrán hasta marzo

El Gobierno tiene previsto enviar a Bruselas antes de finales de enero el plan definitivo sobre cómo pretende gastar los fondos que España va a recibir de la Unión Europea a fondo perdido entre 2021 y 2023, a pesar de que el plazo oficial para entregar este documento expira el 30 de abril.

El Ejecutivo ya envió un primer borrador el pasado 15 de octubre con las treinta líneas estratégicas a las que quería destinar los 72.000 millones de subvenciones que le corresponden al país, y ahora está trabajando para aterrizar esos proyectos de inversión y reformas. Su idea es remitírselo a la Comisión Europea a finales de enero, para que Bruselas le dé su visto bueno cuanto antes y poder lanzar las primeras convocatorias públicas en el mes de marzo.

"No tiene nada que ver el momento en el que lleguen los fondos, que se prevé que sea en junio o julio, con cuándo saldrán las convocatorias, que se espera que sea en el mes de marzo de 2021", confirma a este medio Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE.

Socías participa por parte de la patronal en las reuniones con sindicatos y el Ejecutivo que se celebran cada diez días y en las que los secretarios de Estado de los distintos ministerios les informan de cómo van avanzando en el desarrollo del plan y les piden su opinión y consideraciones.

Reuniones con el Gobierno

La CEOE ha querido tener un papel muy activo en la canalización de los fondos europeos. Por un lado, quieren actuar como 'ventanilla informativa' para empresas grandes, pymes y autónomos, a los que quieren ofrecer el minuto a minuto de cómo se adjudican esos proyectos. "La idea es publicar en esa plataforma todas las convocatorias de ayudas y licitaciones que vaya sacando cualquier nivel de la administración, desde un ministerio hasta un ayuntamiento", explica Socías.

La CEOE tiene interlocución con la Unión Europea -a través de Business Europe, que aglutina a las patronales nacionales comunitarias, y de su delegación permanente en Bruselas-; con los ministerios; los gobiernos autonómicos -a través de las patronales regionales-; y con el propio Gobierno, sobre todo con la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa que dirige Manuel de la Rocha.

Además, han preparado documentos e informes y los ha puesto al servicio del Gobierno sobre cómo se puede maximizar el impacto de esos fondos, cómo se pueden reducir trabas administrativas, o a dónde se puede dirigir esa inversión. Aunque tienen en general buena acogida, a la CEOE le preocupa que el Ejecutivo no canalice todo el dinero hacia la inversión y las reformas.

Miedo a un segundo "Plan E"

"Lo que nos da miedo es que se destine el dinero a gasto corriente en vez de a inversión. Los fondos del Next Generation EU tienen que ir sólo a reformas e inversiones, no podemos perder el tren que nos brinda la UE en este ámbito y no podemos cometer el error de destinar a gasto corriente lo que debe ir a inversión para recuperar la economía y transformarla", señala Socías.

El responsable de fondos europeos en CEOE teme que el dinero se destine a recuperar la economía a corto plazo sin pensar en la sostenibilidad futura de la inversión. "Nos da miedo que sirva para un segundo 'Plan E'. Si hacemos inversiones en rotondas o aceras, estaremos cometiendo un error grande. No podemos destinar el dinero a gasto corriente, a todo aquello que no sea coyuntural y se convierta en gasto estructural".

Advierte también de que "todo lo que sea engordar la Administración o el peso del sector público sería un error".

Cómo se repartirá el dinero

Una vez definidos los proyectos que se quieren financiar, acorde a las prioridades nacionales y de la Unión, y seleccionadas las candidaturas de las convocatorias públicas, la CEOE insiste en que es importante que el Gobierno sea "purista" con el uso del dinero que hace cada empresa.

Preguntado sobre qué empresas o sectores se quedarán fuera de estas ayudas, Socías explica que cualquier compañía de cualquier sector se puede beneficiar siempre y cuando su proyecto se incardine en los objetivos de la UE, por ejemplo, la digitalización.

"A priori, por la realidad en la que nos movemos, sectores vinculados a la digitalización o el sector eléctrico o el de infraestructuras tienen un peso muy importante. Pero no quiere decir que otros como la hostelería puedan tener también cabida. Por ejemplo, un bar o un comercio pueden pedir ayudas para digitalizar la gestión de sus proveedores o la gestión de sus alimentos, para ganar calidad de intermediarios", apunta.

Será labor del Gobierno, después, garantizar que cada proyecto seleccionado cumpla el fin para el que se le ha dado el dinero.