Trabajo ultima una guía sobre el control horario ante el desconocimiento total de las empresas

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social está acabando de preparar una guía práctica para resolver todas las dudas sobre el control horario que será obligatorio en todas las empresas españolas a partir del próximo domingo y del que apenas hay información.

El documento, que el Ministerio no ha publicado aún a tres días de que la norma entre en vigor a pesar de que lleva dos meses publicada en el Boletín Oficial del Estado, tratará de resolver la incertidumbre que tienen todas las empresas sobre cómo deben llevar a cabo ese control, dónde deben registrarlo, si los empleados tienen que firmar o no el registro de hora de entrada y salida, etcétera.

"Se está elaborando una guía práctica para empresas que se publicará en próximos días", han confirmado a Vozpópuli fuentes de Trabajo, que aseguran que la Inspección de Trabajo será laxa al principio y no pondrás multas a las empresas que puedan demostrar que están estudiando cómo implantar el control. "No se va a multar a ninguna empresa que el día 13 demuestre que está en ello pero no haya podido aplicarlo todavía por que esta negociando con trabajadores, o porque está estudiando el sistema", afirman.

La incertidumbre está sobre todo presente en las pequeñas empresas, que representan la mayor parte del tejido productivo del país, y que no saben cómo deben proceder para cumplir con la norma.

"No sé qué tengo que apuntar exactamente, si puedo anotarlo simplemente en un cuaderno, si mi empleada debe firmarlo o si tiene que poner también su DNI. He llamado a la Inspección de Trabajo y no saben resolverme estas dudas", explica a este periódico María, la propietaria de una mercería situada en el centro de Madrid.

No confirman cuándo estará lista

El personal que contesta al teléfono en las oficinas de información adscritas al Ministerio de Trabajo no tiene más información que la incluida en el real decreto-ley y se limita a leer su redacción sin poder dar más datos o aclarar dudas. "Yo no tengo más información", se disculpan.

La norma únicamente dice que "la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo", pero no desarrolla nada más sobre el procedimiento.

Añade que la manera de registrar el horario se decidirá "mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa", pero en caso de no haber representación sindical lo deja en manos de los empresarios. "En su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores".

El Ministerio de Trabajo ha dicho que informará esta tarde de que está elaborando esa guía pero no quiere confirmar cuándo la publicará ("será lo antes posible") ni si estará lista antes de que la norma entre en vigor. "Están elaborando la guía (...) no podemos hablar de un contenido que aún no tenemos terminado", lamentan fuentes ministeriales.

La redacción de este decreto, y de otros que se aprobaron en los "viernes sociales" de Sánchez, es tan ambigua que no es la primera vez que el Ministerio de Trabajo tiene que intentar aclarar su contenido.

A principios de abril, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, mantuvo una ronda de reuniones con los principales despachos laborales con presencia en España (Uría, Garrigues, Sagardoy, Pérez-Llorca y Baker McKenzie, entre otros) para intentar explicar la redacción de las normas.