Los sindicatos dicen ahora que no hay acuerdo con el Gobierno en la 'contrarreforma' laboral

Días después de que estallara la polémica por el anuncio por parte de Comisiones Obreras de que sindicatos y Gobierno habían llegado a un acuerdo sin la patronal sobre la 'contrarreforma' laboral, la Unión General de Trabajadores (UGT) ha reconocido que no se ha llegado a ningún acuerdo y que la mesa de diálogo social sigue abierta.

"Mentiría si digo que hay ya un acuerdo, solo hay conversaciones, el diálogo está abierto, no hay ningún documento que diga en qué se está de acuerdo y en que no. Así que no hay ningún tipo de acuerdo", ha afirmado en rueda de prensa Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT.

A pesar de que ha afirmado que el diálogo sigue abierto, ha reconocido que todavía no hay fecha prevista para la próxima reunión pero que espera que el Gobierno la convoque la primera semana de enero.

Además de debatir sobre los aspectos que quieren revertir de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular y en los que están en desacuerdo con la CEOE (como la prevalencia del convenio de empresas frente al sectorial o la ultraactividad), los sindicatos quieren aprovechar esa reunión para hablar del contrato de relevo.

UGT considera injusto que el Gobierno haya modificado la regulación de la jubilación parcial de forma que los trabajadores que cumplan ciertas condiciones y pertenezcan a la industria manufacturera puedan acogerse a esa modalidad contractual, lo que creen que "discrimina" a otros trabajadores, por lo que piden su "universalización".

Carta a Pedro Sánchez

Para reivindicar su postura, el sindicato ha remitido una carta firmada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a la que ha tenido acceso Vozpópuli en la que exponen su opinión y piden "que se proceda a una convocatoria urgente de una reunión en la Mesa de Diálogo Social" para abordar este tema.

Pino ha sido más concreto y ha pedido que el encuentro se produzca esta semana o la siguiente, para poder analizar la posible universalización de este tipo de contrato antes de queentre en vigor el cambio que favorece a la industria manufacturera el día 1 de enero.

"El 1 de enero de 2019 es una fecha clave porque a partir de ese día se va a discriminar a miles de trabajadores, un hecho ante el que no es posible permanecer impasible", lamentan en la misiva.

En este punto UGT señala que sí existe un acuerdo con la patronal, ya que es uno de los temas que negociaron ambas partes antes de trasladar una postura conjunta al Gobierno. "Estamos totalmente de acuerdo. Aquí no hay problema", subraya el portavoz.

UGT defiende que el contrato de relevo contribuye a la productividad y fomenta la empleabilidad juvenil con condiciones dignas, y lamenta que sólo se aplique a la industria manufacturera cuando un 60% de los trabajadores que se acogieron a la jubilación parcial con contrato de relevo cuando estaba en funcionamiento pertenecían al sector servicios.

El Gobierno ha restringido el uso de este contrato por el momento a la industria manufacturera argumentando que su coste es muy elevado para la Seguridad Social y que por ese motivo no se puede hacer extensivo, pero UGT considera que existen otros recursos (como la devolución por parte de la banca de las ayudas públicas recibidas durante la crisis) para financiar el agujero de la Seguridad Social y poder universalizar este contrato.