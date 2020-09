El Consejo de Informativos de TVE carga contra una editora por recordar que Isa Serra está condenada

Nuevo fuego en RTVE. El Consejo de Informativos de TVE ha acusado a una editora del Canal 24h de “mala praxis” por redactar una información sobre la incorporación de Isa Serra al Consejo Ciudadano de Unidas Podemos en la que se recordaba que había sido condenada por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante la ejecución de un desahucio.

En concreto, en unas colas emitidas el 6 de junio en el Canal 24h se señaló que “entre las novedades, la incorporación de Isa Serra como portavoz, junto a Rafael Mayoral. Además de la líder de Podemos en la Asamblea de Madrid, condenada por agresión a la policía, se une al Consejo…”.

Según informa el consejo en un informe al que ha tenido acceso Vozpópuli, una redactora presentó una queja anónima porque consideraba que recordar que Serra está condenada tiene una “clara intencionalidad en perjuicio de la formación política Unidas Podemos”.

Tras recibir la queja, el consejo se puso en contacto con la editora, que explicó que las colas se habían elaborado “de acuerdo a criterios estrictamente profesionales, a través de las fuentes habituales -como lo es la propia RTVE- y conforme al Manual de Estilo”. La editora también añade que “es de agradecer que interrumpáis vuestro silencio de dos años, independientemente de las razones, y aunque solo sea para mostrar este especial interés por la noticia emitida en el Canal 24 horas”.

La editora explica que la condena se había conocido recientemente y que posteriormente provocó un choque entre Pablo Iglesias y el Consejo General del Poder Judicial, que publicó una nota de queja por cuestionar una actuación judicial desde el Gobierno. “Por todas esas circunstancias, me pareció más noticia que se eligiera a Isa Serra como portavoz Nacional del partido e ineludible apuntar, al menos, el dato de la reciente sentencia”, señala la editora.

El Consejo de Informativos toma como referencia la nota de prensa publicada por el CGPJ el 22 de abril y señala que no se especifica que Isa Serra fuese condenada “por agresión a la policía”, sino, concretamente, por un delito de “atentado contra la autoridad”, un “delito leve de lesiones” y otro de “daños”. Y añade: “La sentencia, además, dice que la acusada participó en los hechos, pero en las agresiones conjuntas no es preciso que se concrete la acción individual que realizó cada persona que interviene en los hechos ya que basta con su integración en el grupo para ser responsable de las acciones de todos ellos, motivo por el que se le condena. Por tanto, en la sentencia no se dice que agredió a un policía.”

En la sentencia de condena también se explica, aunque el consejo no lo recuerda en su informe, que Serra dio empujones y lanzó "objetos contundentes" a agentes de la Policía Municipal. Además, se refirió a una de las agentes como "cocainómana", "hija de puta", "zorra" y le espetó "te follas a todos los policías municipales" y que "si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro".

Acusación de "mala praxis"

El consejo también señala que en la siguiente noticia del informativo se habla de Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del PP de Navarra. El organismo sugiere que si la condena de Serra es relevante para la información, también lo sería añadir que Beltrán “es propietaria de una empresa que debía 700.000 euros a Hacienda” y que el PP “tiene embargada la devolución de impuestos por orden judicial debido a la posible existencia de una caja B en la organización”. Mientras que este embargo es una noticia de mayo, la deuda de Beltrán con Hacienda procede de una información de hace tres años.

"Las colas abordan la constitución de un nuevo órgano de dirección política. Todos los citados tienen su historia personal y política. ¿Por qué sólo se destaca la de Isa Serra? ¿Qué lectura política tiene esa sentencia? No se dice", se pregunta el consejo. "Lo cual no quiere decir que no se pudiese incidir, en otros espacios informativos, en este aspecto de la biografía de la diputada Serra. Porque, efectivamente, si es relevante que la nueva portavoz del partido que comparte el gobierno de España ha sido condenada, también debe serlo explicar por qué y en qué condiciones". El organismo incide en que la sentencia es "controvertida" y que "no es firme".

En resumen, el CdI considera que las colas emitidas “incumplieron” el Estatuto de la Información porque se dio una información “imprecisa”, “sin contexto” e “incompleta”. La frase "agredir a la policía" es, en palabras del organismo, "una interpretación o conjetura no suficientemente explicada" y recuerda que "no se tuvo en cuenta que la sentencia no era firme, ni se indica que había sido recurrida, por lo que entendemos que no se ha respetado plenamente el principio de presunción de inocencia".

Estima que el caso de Isa Serra es lo suficientemente complejo como para abordarlo de una manera más amplia y que las colas no permiten profundizar en el mismo. "Es verdad que a veces la inmediatez del hecho así lo requiere, pero en otras ocasiones se utiliza para tratar temas comprometidos muy por encima o no se trata con más cuidado una vez pasada la urgencia del momento". Según fuentes internas, esa mención a la condena no se emitió en La 1.

Por último, el consejo apunta que “la falta de revisión de un texto con todos los errores mencionados debería hacer reflexionar a los máximos responsables editoriales de los Servicios Informativos de TVE para evitar que se vuelvan a producir en el futuro”.