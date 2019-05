El consejo de DIA aplaude las facilidades de la CNMV a la OPA de Fridman

El consejo de administración de DIA ha remitido este miércoles un informe favorable el visto bueno de la CNMV a los cambios de la OPA de LetterOne, el brazo inversor de Mikhail Fridman. El organismo regulador anunció este lunes que considera los 0,67 euros por acción que ofrece el fondo un "precio equitativo" y permite que se elimine el porcentaje mínimo de aceptación de la operación.

"La supresión de la condición de aceptación mínima conlleva la eliminación de la principal incertidumbre que pendía sobre la oferta inicial y favorece por ello la eventual puesta en práctica de los planes de recapitalización de la Sociedad y su grupo", explican en su comunicado. "En cualquier caso, corresponde a los accionistas, en función de sus particulares intereses y situación, decidir si aceptan o no la oferta modificada", añaden.

El consejo de DIA expresa esta opinión favorable sobre la oferta modificada, "en coherencia con el parecer expresado en su informe sobre la oferta inicial". La mesa de gobierno recomienda a los accionistas la lectura de las motivaciones que, en opinión de LetterOne y según ha apreciado la CNMV, justificarían la aplicación de la norma sobre el régimen de OPAs "por entender que la sociedad se encuentra, de forma demostrable, en serias dificultades financieras".

Salida de consejeros

Es comunicado también ha servido para reiterar la voluntad de todos los consejeros, excepto Borja de la Cierva, de aceptar la oferta y, por tanto, de transmitir sus acciones. Este grupo reitera su intención de dimitir de sus cargos una vez se conozca el resultado de la oferta y para facilitar la inmediata incorporación al consejo de los consejeros propuestos por LetterOne.

Por su parte, Western Gate, fondo del empresario portugués Luis Amaral y dueño del 2% de DIA, ha emitido un comunicado minutos después que el consejo expresando que "las modificaciones a la ferta a manos de LetterOne no resultan favorables para la situación financiera de la compañía mientras no se alcance un acuerdo con las entidades financieras". Western Gate reitera que no venderá sus acciones.