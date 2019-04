El consejo de DIA se rinde a Fridman y da su visto bueno a la OPA

El Consejo de Administración de DIA ha dado su visto bueno a la OPA de LetterOne. "El consejo expresa una opinión favorable sobre ella, por entender que se trata de la mejor alternativa existente para el conjunto de los referidos grupos de interés (stakeholders)", explica en un comunicado remitido a la CNMV.

Una posición muy diferente a la que mantenían días de la junta de accionisas de DIA. La mesa de gobierno de DIA considera que, en las actuales circunstancias de DIA, no existe otra opción para sacar a la compañía de su complicado situación. Esta decisión se ha adoptado después de que la entidad estadounidense Merrill Lynch y Rothschild hayan emitido sendos informes favorables a la propuesta que pone encima de la mesa el fondo de Fridman.

En concreto, Rothschild considera que la oferta puede representar una oportunidad para los accionistas de DIA que busquen liquidez inmediata para su inversión. También recomiendo en su informe que se acepte la oferta si el accionista no está dispuestos a asumir riesgos como la pérdida total de su inversión prospere la OPA o no se realice la ampliación de capital.

"El consejo ha estado siempre a disposición de LetterOne para colaborar en la consecución de una estructura financiera y de capital estable que le permitiera a la sociedad superar las difíciles circunstancias en las que se ha visto inmersa", detalla. Una valoración que se respalda de manera unánime por los ocho representantes de la mesa de gobierno de DIA.

Alerta de riesgos

Este informe favorable dedica varias páginas a los posibles riesgos de la propuesta de Fridman. "Si LetterOne no consigue el control de DIA (a cuya consecución ha condicionado la ejecución del aumento de capital de LetterOne), o si, pese a obtenerlo, no pudiera alcanzar un acuerdo satisfactorio con el sindicato bancario acreedor, su plan no se ejecutaría", alerta en su informe.

En el primero de los casos, el consejo explica que, en defensa del interés social, "analizará junto con sus accionistas, acreedores bancarios, proveedores y otros stakeholders, cualesquiera otras alternativas que permitan a la Sociedad solventar su desequilibrio patrimonial y dotarle de la estabilidad financiera que requiere.

Pero, con todo, los representantes de la compañía existe un "riesgo considerable" de que DIA tenga que enfrentarse a una restructuración financiera completa o se vea obligada a acogerse al régimen de insolvencias, "medidas que habrían de implementarse (sin que exista garantía de ello) en plazos de tiempo muy exigentes y que podrían conllevar que las acciones representativas del capital social quedaran privadas de valor", detalla.