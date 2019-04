La nueva CEO de TSB tendrá que solucionar un retraso de 6 meses en el plan estratégico

TSB, la filial de Banco Sabadell en Reino Unido tiene actualmente un desfase de seis meses respecto al grupo para llegar a los objetivos del plan estratégico fijados para 2020, en un principio, y alargados hasta 2021, según fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

Se trata de un desfase que el banco quiere eliminar con la llegada de la nueva consejera delegada, Debbie Crosbie, que tiene como principal cometido hacer un nuevo proyecto para el banco inglés para los próximos años.

Este retraso guarda relación con los problemas que provocó la integración tecnológica en Reino Unido. Una situación que ya se ha arreglado, pero que ha dejado a la filial ligeramente más 'tocada' que la matriz.

Al banco tampoco le ha ayudado perder el negocio de pymes de Royal Bank of Scotland, por el que estaba pujando y que finalmente no ha obtenido.

No obstante, TSB se ve con capacidad de crecer en el negocio de empresas de manera orgánica y acompasar los objetivos de las estrategias. Será la nueva CEO la que decida cuál es la hoja de ruta de la filial y si se mantiene los objetivos actuales o se buscan otros. La puerta está abierta a que se rehaga por completo el plan o no. Su llegada se espera para la segunda mitad de este año, aunque aún no hay fecha segura.

Venta de la gestora

El banco está muy activo para llegar a los ratios de capitales que están exigiendo actualmente el mercado. Su presidente, Josep Oliu, indicó en la junta general de accionistas su intención de llegar hasta un 12% en capital a final de este año. Para conseguirlo anunció que se podría lograr mediante una serie de alianzas estratégica.

Este viernes se conoció que parte de la estrategia del banco es vender su gestora de fondos, tal y como adelantó 'El Confidencial'.

La operación tiene como epicentro una de las mayores gestoras de activos de España, con 32 años de historia en sus espaldas. Esta gestora cuenta con más de 32.000 millones de euros bajo gestión, la mitad de fondos de inversión, otros 8.185 millones de gestoras externas, otros 3.571 millones de planes de pensiones, otros 3.353 millones de gestión discrecional de carteras, y 2.138 millones de Sicavs, según los datos correspondientes al cierre de 2017.

Otro de los objetivos importantes de esta venta es mejorar la cartera e incrementar los ratios de capital. El pasado año, la entidad financiera cerró con un 11,1% 'fully loaded' -activos de máxima calidad-.

El plan del banco de cara al 2020 es alcanzar un ROTE del 13% frente al 7,27% registrado en 2017. La entidad financiera, como el resto del mercado, esperaba una pequeña subida de tipos de interés que ayudaran a elevar este ratio. Sin embargo, el Banco Central Europeo ha alargado esta decisión al menos hasta el próximo año, ya que no se esperan incrementos a lo largo del 2019.

En este plan, Sabadell se propuso reducir los activos problemáticos en más de 6.000 millones, un objetivo que se ha casi materializado con las ventas de Solvia y otras carteras. Sabadell continuará presente en la gestora, ya que no se marchará de la misma.