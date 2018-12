El Congreso blindará al consumidor frente a los desahucios a la espera la justicia europea

El Congreso de los Diputados quiere proteger al consumidor frente a los desahucios hasta que la justicia europea se pronuncie al respecto.

Por ello, los grupos parlamentarios acordaron ayer que la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria no permita reactivar los procedimientos de ejecución hipotecaria que están paralizados a la espera de conocer la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas de vencimiento anticipado.

El TJUE tiene pendiente pronunciarse sobre cinco procesos sobre la posible nulidad de la cláusula del vencimiento anticipado. Se dirigen contra Abanca, Bankia (tres) y BBVA, aunque afectarán a todo el sector. Hasta ahora, un banco podía exigir el pago de todo el crédito por el impago de una o más cuotas, procedimiento que eventualmente concluye con un desahucio.

No obstante, la nueva ley, que está previsto que entre en vigor a comienzos del próximo año, establece que el banco no puede declarar el vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario hasta que se dejen de abonar 12 mensualidades o un 3% del préstamo, o 15 cuotas y el 7% del principal si es durante la segunda mitad de la hipoteca.

En un principio, la medida iba a tener efectos retroactivos, pero todo apunta a que finalmente no será así, ya que la retroactividad podría justificar algunos desahucios que actualmente se encuentran paralizados y dar pie a las entidades a reactivar los procesos judiciales.

"Todos estamos de acuerdo en que no deben desbloquearse todos los procesos que ahora mismo están pendientes de la sentencia del TJUE", garantizó ayer el portavoz del PSOE de Economía, Gonzalo Palacín, quien, no obstante, matizó que "hay que afinar" la redacción del texto para que quede claro que no se pueden reactivar los procesos judiciales hasta que se pronuncie Luxemburgo.

Está previsto que el texto de la nueva ley hipotecaria se vote en el último pleno del Congreso del año, para después ir al Senado, donde se tramitará de forma urgente a petición del Gobierno.

34.000M. en juego

Así, tras las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios y las hipotecas multidivisa, los desahucios, junto al IRPH, son los dos grandes frentes judiciales que mantiene abiertos el sector financiero en Europa.

Según un informe de Oliver Wyman, actualmente hay en juego la disputa con 34.000 millones en hipotecas morosas. De ellos, 22.000 millones están en manos de los bancos y 12.000 millones se han vendido a fondos.

Por su parte, Goldman Sachs calcula que, si el dictamen del TJUE sobre el IRPH no es favorable para la banca, podría tener un impacto de entre 7.000 y 44.000 millones de euros para el conjunto del sector.