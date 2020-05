Confusión en las obras: el Gobierno permitió en La Rioja lo que restringía en el Estado

En la víspera del regreso de las actividades no estrictamente esenciales el pasado 13 de abril, el Gobierno, a instancias del ministerio de Sanidad, aprobó el decreto por el que están ahora suspendidas buena parte de las actividades relacionadas con obras de rehabilitación y reforma de edificios, materia de competencia del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales", dice el decreto. "Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra".

Distintas fuentes del sector de la construcción consultadas por este periódico interpretaron que el decreto prohibía cualquier uso de las zonas comunes de los edificios para la realización de las obras.

Sin embargo, una respuesta de la Delegación del Gobierno en La Rioja al Colegio de Arquitectos riojano (COAR) del pasado 17 de abril a la que ha tenido acceso Vozpópuli impulsó una "interpretación distinta" respecto al uso de las zonas comunes.

"Interpretación distinta"

El texto de la Delegación del Gobierno en La Rioja exponía, "en la interpretación de esta norma (el decreto), el criterio que se ha trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los interesados que nos han consultado".

"No se pueden hacer obras en las zonas comunes, en la escalera o en el ascensor, porque implicaría una ocupación permanente por los obreros de una zona de paso de los vecinos, fomentando el contacto interpersonal, salvo que se especifique que hay una segunda escalera alternativa que los vecinos del edificio puedan y quieran utilizar durante las obras", comenzaba razonando el escrito de la Delegación del Gobierno en La Rioja.

"Deberán usarse horarios de actividad mínima de los vecinos, que podrían consensuarse con ellos, y dar siempre prioridad al uso de los elementos comunes por los vecinos"

"En cuanto al uso de esas zonas comunes, ascensor y/o escaleras puntualmente para el movimiento de materiales, se considera que dicho traslado es compatible con el uso minimizado actual de los mismos por los vecinos durante el confinamiento dado que deben permanecer en sus casas, al igual que es compatible con el de los repartidores, limpiadores u otros trabajadores que también están autorizados a trabajar y deban utilizarlos", esgrimía.

"En cualquier caso, deberán usarse horarios de actividad mínima de los vecinos, que podrían consensuarse con ellos, y dar siempre prioridad al uso de los elementos comunes por los vecinos, además de llevar en todo momento las medidas de prevención obligatorias al usar estas zonas comunes", concluía la carta de la Delegación al COAR.

Marcha atrás

Vozpópuli contactó directamente con el Gobierno y con su Delegación en La Rioja el pasado jueves. A preguntas sobre si se permitía el uso de zonas comunes en los supuestos recogidos en la carta de la Delegación, desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se limitaban a asegurar que el decreto gubernamental de Sanidad era claro y que no harían interpretaciones del texto de la Delegación.

Esta última, por otra parte, no respondió el jueves sino el viernes. "Ante la nueva situación de movilidad conocida hoy en el BOE, en la que desde mañana durante todo el día puede haber desplazamiento de vecinos por unas u otras causas, se ha adoptado un nuevo criterio suspendiendo el traslado ocasional de materiales sin contacto con los vecinos confinados, y se ha transmitido nuevamente al Colegio Oficial de Arquitectos", respondieron a este periódico ya el viernes desde la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Ahora ya no es factible acordar con los vecinos un momento en el que se pudiera evitar todo contacto"

"Ahora ya no es factible acordar con los vecinos un momento en el que se pudiera evitar todo contacto, porque todos los vecinos pueden salir por diferentes motivos durante todo el día, desde las 6 hasta las 23 horas, por lo que se ha anulado esa opción", justificaron, sobre la suspensión del uso de las zonas comunes hasta el viernes permitido.

Sin embargo, pese a esa justificación y como se reproduce unos párrafos más arriba, la instrucción cursada por la Delegación el 17 de abril ahora revisada no obligaba a alcanzar acuerdos con los vecinos ni evitar cualquier contacto con ellos sino que literalmente permitía el uso de zonas comunes en "horarios de actividad mínima de los vecinos que podrían consensuarse con ellos".

"Confusión y desconcierto" con la 'desescalada'

Paralelamente, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción, patronal dentro del sector de la rehabilitación, alerta de que el anuncio de la desescalada ha provocado "mucha confusión y desconcierto en el sector de la reforma, puesto que no recoge las fechas para retomar la actividad".

La patronal reivindica que la rehabilitación supone el 40% de la construcción, y que ignorarlo afecta a alrededor de cinco puntos del PIB de forma directa (construcción) e indirecta (la cadena de suministro y la parte industrial).

En 2019, el sector movió cerca de 20.000 millones de euros. Representa el 75% del valor de los materiales en edificación residencial, según datos de Andimac.

"Son empresas y, como tales, tienen su lugar en la desescalada cuando les corresponda en función de las medidas sanitarias", han respondido fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a este medio sobre las obras de rehabilitación. "Cuando cambie la Orden Ministerial (el decreto de la suspensión), cambiarán también sus restricciones (para ser más livianas o más severas en función de la pandemia)".